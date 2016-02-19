Суд принял новое решение в отношении активиста Майдана Бубенчика

четверг, 05 апреля 2018, 11:19Поделитьсяпереглянути новину українськоюСторона обвинения отозвала ходатайство о содержании под стражей активиста Майдана Ивана Бубенчика, подозреваемого в убийстве бойцов "Беркута" в 2014 году. Ему вручат новое подозрение.Об этом во время судебного заседания в Печерском райсуде Киева заявила старшая прокурор в деле, замгенпрокурора Анжела Стрижевская, сообщает "Украинская правда".Напомним, что Бубенчику ранее вручили подозрение о том, что с 07:00 до 08:00 20 февраля 2014 года он трижды прицельно выстрелил из охотничьего карабина "Сайга М3", совершил два убийства и одно покушение.На заседании по выбору меры пресечения для подозреваемого стало известно, что сторона обвинения отозвала ходатайство о содержании его под стражей, и судья удовлетворил ходатайство.Стрижевская пригласила Бубенчика с адвокатами на 17:00 в Главное следственное управление для вручение нового подозрения.Как сообщал "Апостроф", в сети бурно отреагировали на задержание Бубенчика...