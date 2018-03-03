| | Пенсии хватает на коммуналку: "счастливая" пенсионерка из ролика Порошенко рассказала правду о скандальных съемках
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Пенсии хватает на коммуналку: "счастливая" пенсионерка из ролика Порошенко рассказала правду о скандальных съемках

четверг, 05 апреля 2018, 11:01
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Пенсионерка из Чернигова Раиса Кузьменко из пиар-ролика президента Петра Порошенко заявила, что получает небольшую пенсию, которой хватает только на оплату коммунальных услуг. Также она не получила ни копейки за съемки в видео.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
"За что мне жить? Я взяла бутылку молока, то хватает на неделю. Домашнее, все на рынке покупается. Я тоже яблочки хочу, какую апельсинку", - говорит Кузьменко.
По словам женщины, ее пенсия составляет 1900 гривен, из которых 1500 – платит за коммунальные услуги.
Кузьменко говорит, что не знает, как ее нашли для съемок в ролике.
"Сказали: на рекламу мы вас проводим. Может, бы копейку которую заплатили, хоть что-нибудь за это. Я ничего не почувствовала хорошего. "Лучше", - так и сказала. Так, как он мне сказал. Я хотела своими словами, а он: "скажите так", - вспоминает о съемках пенсионерка.
82-летняя Кузьменко живет одна. У нее есть четверо детей и шестеро внуков, но помощи оказать они ей не могут, так как сами с трудом выживают. Пенсионерка говорит, что недавно переболела, деньги на лекарства пришлось занимать.
"Три тысячи заняла, а теперь надо отдать. И где их взять? Может, дети приедут и скинутся", - говорит она.
Тем временем в Пенсионном фонде заявили, что женщине уже повысили пенсию осенью. Следующее повышение – в декабре. Тогда Кузьменко, по словам чиновницы, получит 9 гривен 9 копеек доплаты.
Как сообщал "Апостроф", ранее певица Анастасия Приходько заявила, что ее незаконно использовали в пиар-ролике Порошенко.
Режиссер Ахтем Сеитаблаев также заявил, что он снялся в PR-видео, так как его заверили, что это будет социальный ролик.
В Администрации президента назвали инцидент досадным недоразумением и возложили вину за это на съемочную группу...

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