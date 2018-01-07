Пасха-2018: священник рассказал, как правильно готовиться к этому празднику

четверг, 05 апреля 2018, 10:49Поделитьсяпереглянути новину українськоюК празднованию Пасхи, погода на которую в 2018 году будет на удивление теплой, необходимо готовиться как духовно, так и материально.Об этом в интервью "Апострофу" рассказал священнослужитель Георгий Коваленко.Священник считает, что в первую очередь к Пасхе необходимо подготовить душу, - пройти за Христом день за днем в Страстную неделю."Но мы состоим не только из души. Есть и тело. У нас есть не только духовные потребности, но и материальные. Мы должны убраться в своих домах, приготовить пасхальный стол, испечь куличи или сделать писанки. Обычно все это делается в течение Страстной недели, между богослужениями или в то время, когда мы не работаем. Нет специально отведенного времени для подготовки, установленного церковью. Это устанавливается традицией и передается из поколения в поколение", - подчеркнул священник."Но жизнь вносит и новые традиции, такие как рабочая неделя. И поэтому мы должны сделать все так, чтобы и на богослужение успеть, и не забросить свою работу, и к Пасхе подготовиться. И если нам удается эту иерархию выстроить, которая начинается все же со смыслов, богослужений, евангельских чтений, то я думаю, что у нас всегда найдется и то время, за которое мы можем приготовить все к пасхальному столу", - добавил Коваленко.Больше о Страстной неделе читайте в материале "Апострофа": Чистый четверг называется так не потому, что в этот день нужно убирать - священник...