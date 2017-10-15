Покушение на скандального депутата в Житомирской области: полиция раскрыла детали и показала фото

четверг, 05 апреля 2018, 10:17Поделитьсяпереглянути новину українськоюДепутат Новоград-Волынского городского совета Олег Ващенко, на которого вечером 4 апреля было совершено покушение, госпитализирован, а полиция занимается розыском злоумышленника и открыла уголовное производство.Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.По информации правоохранителей, покушение на 45-летнего депутата было совершено в тот момент, когда он выходил из спортивного клуба. Человек в балаклаве сделал несколько выстрелов в Ващенко и скрылся с места преступления. Депутат получил проникающие огнестрельные ранения плеча и непроникающее ранение грудной клетки. Его доставили в больницу и оказали медицинскую помощь.На территории Барановского, Новоград-Волынского, Емильчинского и Пулинского районов Житомирской области введены специальные меры "Сирена". Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 15 (Покушение на преступление), ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.На фото Ващенко в первом ряду слеваНапомним, по информации "Апострофа", Ващенко руководит фирмой "Скорбота" и фигурировал в скандалах с госзакупками на тендерах. Также его связывают с представителями криминального мира.Как сообщал "Апостроф", в центре Одессы совершили покушение на заместителя председателя Одесского областного совета, бывшего народного депутата от "Батькивщины" Олега Радковского...