| | Покушение на скандального депутата в Житомирской области: полиция раскрыла детали и показала фото
Социум

Покушение на скандального депутата в Житомирской области: полиция раскрыла детали и показала фото

четверг, 05 апреля 2018, 10:17
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Депутат Новоград-Волынского городского совета Олег Ващенко, на которого вечером 4 апреля было совершено покушение, госпитализирован, а полиция занимается розыском злоумышленника и открыла уголовное производство.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.
По информации правоохранителей, покушение на 45-летнего депутата было совершено в тот момент, когда он выходил из спортивного клуба. Человек в балаклаве сделал несколько выстрелов в Ващенко и скрылся с места преступления. Депутат получил проникающие огнестрельные ранения плеча и непроникающее ранение грудной клетки. Его доставили в больницу и оказали медицинскую помощь.
Покушение на скандального депутата в Житомирской области: полиция раскрыла детали и показала фото

Покушение на скандального депутата в Житомирской области: полиция раскрыла детали и показала фото

Покушение на скандального депутата в Житомирской области: полиция раскрыла детали и показала фото

На территории Барановского, Новоград-Волынского, Емильчинского и Пулинского районов Житомирской области введены специальные меры "Сирена". Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 15 (Покушение на преступление), ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Покушение на скандального депутата в Житомирской области: полиция раскрыла детали и показала фото

На фото Ващенко в первом ряду слева
Напомним, по информации "Апострофа", Ващенко руководит фирмой "Скорбота" и фигурировал в скандалах с госзакупками на тендерах. Также его связывают с представителями криминального мира.
Как сообщал "Апостроф", в центре Одессы совершили покушение на заместителя председателя Одесского областного совета, бывшего народного депутата от "Батькивщины" Олега Радковского...

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