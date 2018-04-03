| | В Одессе затопило городские пляжи: опубликованы видео
Социум

В Одессе затопило городские пляжи: опубликованы видео

четверг, 05 апреля 2018, 10:08
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В Одессе после мощного первоапрельского шторма, который едва не помешал проведению Юморины, оказалась затопленной большая часть береговой линии.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что волнами смыло с берега песок, из-за чего море подошло вплотную к стене, большинство лестниц ведут прямо в воду, и лишь местами остались узкие полоски песка.
Экологи опасаются за прибрежные склоны, которые под воздействием воды могут рушиться и сползать, и утверждают, что необходимо срочно укреплять береговую линию и возвращать смытый песок на место.
Кроме того, под срывом может оказаться и туристический сезон: "Будет ли это нормально для туриста, если он приходит на пляж, а купаться по сути не сможет?", - интересуется эколог.
В то же время, городские власти не торопятся решать проблему.
"Нужно дать хотя бы природе несколько недель изменить направление ветра и волны. Вполне вероятно, что большая часть того, что мы видим, восстановится, а арендаторы приведут прибрежную зону в порядок", - высказывают свою позицию в горсовете.
Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появились жуткие фото и видео последствий мощного тропического циклона "Джози", который недавно обрушился на архипелаг Фиджи...

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