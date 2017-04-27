Ночью в Днепре загорелась ТЭС: опубликованы фото и видео с места ЧП

четверг, 05 апреля 2018, 09:13Поделитьсяпереглянути новину українськоюНочью 5 апреля в городе Днепр произошло возгорание на Приднепровской ТЭС.Об этом сообщает "Информатор".Клубы дыма на территории ТЭС заметил экипаж патрульной полиции, который проезжал мимо."Что-то вспыхнуло, но взрыва не было. Полиция сразу же подъехала на КПП предприятия, сообщила о происшествии, но охрана уже была проинформирована", - сообщил лейтенант полиции Егор Егорин.Охрана оповестила о происшествии руководство предприятия и вызвала Государственную службу по чрезвычайным ситуациям. Также отмечается, что полиция осмотрела прилегающие к станции территории. Подозрительных предметов и личностей не обнаружено.По информации ГСЧС, пожар возник в металлическом трансформаторе тока типа ТФЗМ-330. Огнем повреждено металлический трансформатор общей площадью 15 кв. м. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал.Фото: dp.informator.uaФото: ДСНСКак сообщал "Апостроф", на территории Гидропарка в Киеве произошел смертельный пожар, в результате которого погиб 39-летний мужчина...