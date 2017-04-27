| | Ночью в Днепре загорелась ТЭС: опубликованы фото и видео с места ЧП
Социум

Ночью в Днепре загорелась ТЭС: опубликованы фото и видео с места ЧП

четверг, 05 апреля 2018, 09:13
Поделиться
переглянути новину українською
Ночью 5 апреля в городе Днепр произошло возгорание на Приднепровской ТЭС.
Об этом сообщает "Информатор".
Клубы дыма на территории ТЭС заметил экипаж патрульной полиции, который проезжал мимо.
"Что-то вспыхнуло, но взрыва не было. Полиция сразу же подъехала на КПП предприятия, сообщила о происшествии, но охрана уже была проинформирована", - сообщил лейтенант полиции Егор Егорин.
Охрана оповестила о происшествии руководство предприятия и вызвала Государственную службу по чрезвычайным ситуациям. Также отмечается, что полиция осмотрела прилегающие к станции территории. Подозрительных предметов и личностей не обнаружено.
По информации ГСЧС, пожар возник в металлическом трансформаторе тока типа ТФЗМ-330. Огнем повреждено металлический трансформатор общей площадью 15 кв. м. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал.
Ночью в Днепре загорелась ТЭС: опубликованы фото и видео с места ЧП

Ночью в Днепре загорелась ТЭС: опубликованы фото и видео с места ЧП

Фото: dp.informator.ua
Ночью в Днепре загорелась ТЭС: опубликованы фото и видео с места ЧП

Фото: ДСНС
Как сообщал "Апостроф", на территории Гидропарка в Киеве произошел смертельный пожар, в результате которого погиб 39-летний мужчина...

Еще по теме

В Гидропарке в Киеве произошел смертельный пожар: опубликованы фото и видео ...

В Гидропарке в Киеве произошел смертельный пожар: опубликованы фото и видео ...

Вчера, 03:28
Читать
В Киеве на складе случился крупный ночной пожар: опубликованы фото и видео

В Киеве на складе случился крупный ночной пожар: опубликованы фото и видео

27-04-2017, 06:41
Читать
На Запорожском косохиме произошел смертельный взрыв

На Запорожском косохиме произошел смертельный взрыв

16-03-2017, 19:23
Читать
На Запорожском коксохиме произошел смертельный взрыв

На Запорожском коксохиме произошел смертельный взрыв

16-03-2017, 19:51
Читать
В Днепропетровской области масштабный пожар охватил военный полигон: появил ...

В Днепропетровской области масштабный пожар охватил военный полигон: появил ...

18-07-2017, 12:01
Читать
В Одессе произошел масштабный пожар на ж/д станции: опубликованы фото и вид ...

В Одессе произошел масштабный пожар на ж/д станции: опубликованы фото и вид ...

12-01-2018, 16:10
Читать
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail