Чистый четверг называется так не потому, что в этот день нужно убирать - священник/Священник Георгий Коваленко рассказал, как проводить Страстную неделю перед Пасхой

четверг, 5 апреля 2018, 08:17Поделитьсяпереглянути статтю українськоюФото: pixabay.comСвященнослужитель, ректор Открытого Православного Университета Святой Софии-Премудрости ГЕОРГИЙ КОВАЛЕНКО рассказал "Апострофу", что следует делать в каждый из дней Страстной недели перед Пасхой и какое значение для христиан имеет Чистый четверг.- Тот, кто не прошел за Христом день за днем в Страстную неделю, вряд ли сможет по-настоящему почувствовать радость Светлого Воскресения Христова. Поэтому мы должны пройти, прожить эту неделю, которая началась в Вербное воскресенье, когда Господь торжественно входит в Иерусалим, его встречают люди, но он уже говорит о своих будущих страданиях. Христос знает, зачем он идет в Иерусалим.И куда он идет в первую очередь? Он идет в храм. Для чего? Чтобы выгнать оттуда торговцев. Так же и мы. Если готовимся к Пасхе, если проживаем Страстную неделю, то должны хотя бы на неделю выгнать торгашей из собственной души.В Великий понедельник Страстной недели Господь осушил смоковницу, которая не приносила плода. Так же и мы, идя к Пасхе, должны принести определенные плоды. Это не только слова, это и реальные добрые дела.Вторник Страстной недели – это вторник притч, поучений и разоблачений, потому что Господь очень много рассказывает в этот день. Рассказывает о будущем, Страшном суде, пожертвовании вдовы, десяти девах, виноградарях. Очень много притч в этот день. Но, наверное, самая главная – о Страшном суде. Мы все привыкли видеть в храме икону, на которой изображены святые, идущие в рай, и грешники, идущие в ад.А что говорит Господь? Господь так же разделяет праведников и грешников. Одних ставит справа и говорит: "Вы меня напоили, накормили, одели, приютили, посетили в больнице, в тюрьме. Войдите в Царство Небесное. А вы, те, кто слева, меня не одели, не накормили, не посетили, не приютили. Идите от меня". И все спрашивают: "Господи, когда же мы тебя видели?" И он отвечает: "Когда вы не сделали это одному из ближних ваших, вы это не сделали или сделали мне".Поэтому для нас дорога в Царство Небесное, дорога к Христу лежит через добрые дела к ближнему. Мы можем служить Богу, когда служим ближнему. И мы встречаемся с Богом в лице того, кто служит ближнему.Великая среда – это день предательства, потому что именно в этот день Иуда за 30 сребреников продает Христа. Иуда был тем, у кого была касса апостольской общины. И, наверное, он понял, что все идет к событиям, которые произойдут через несколько дней. И он не станет министром финансов в будущем царстве этого Христа. И поэтому он продал и предал его.Четверг – это четверг Тайной вечери. Это, наверное, один из самых важных дней Страстной недели. В народе его называют Чистым. Не потому, что надо было убрать к этому дню, что обычно делали, а потому, что в этот день все шли на исповедь и к причастию. Поскольку в Великий четверг на Тайной вечере Господь установил самое главное таинство Церкви. Таинство причастия, то, что отличает нас, Церковь, от обычной организации. Потому что Церковь – это богочеловеческий организм. И как мы соединяемся с Богом? Когда причащаемся. И вот как раз Великий четверг – это день Святого Причастия.Страстная пятница начинается в четверг вечером, и мы в храмах читаем 12 страстных Евангелий. Мы рассказываем и слушаем о тех ужасных, страстных событиях, которые происходили в Иерусалиме.И Господь восходит на крест, Господь приносит себя в жертву за нас с вами. И, на самом деле, путь христианина – это тоже путь на Голгофу. Но для нас, христиан, крест не является орудием убийства и казни. Он является символом победы над смертью, символом Воскресения. Ведь на самом деле, когда мы прославляем крест, мы славим и Воскресение. И даже на Пасху, когда будем петь "Христос Воскрес", будем вспоминать, что он "смертью смерть попрал". В этом году Великая суббота, тихая суббота, совпадает с праздником Благовещения (Благовещения Девы Марии о том, что у нее родится Спаситель). И благая весть о Воскресении Христовом, которое вот-вот наступит, соединяется в этом году с Благовещением.Суббота называется тихой, потому что мы, как правило, меньше говорим в этот день. И уже сосредотачиваемся на том, что должно произойти в пасхальную ночь. Уже храмы и дома наши убраны. Мы день за днем прошли за Христом Страстную неделю, прожили ее, продумали и сделали добрые дела, очистили свою совесть исповедью. И все идем на пасхальное богослужение. И должны помнить, что в той книге, по которой церковь совершает пасхальную службу, написано: "Будет известно всем, что ни куличи, ни яйца, ни сыр, ни мясо не являются Пасхой. Пасха – сам Христос. И только тот, кто причащается, истинно вкушает Пасху".- А как же надо готовиться к Пасхе?- Главное – подготовить к празднику душу. Но мы состоим не только из души. Есть и тело. У нас есть не только духовные потребности, но и материальные. Мы должны убраться в своих домах, приготовить пасхальный стол, испечь куличи или сделать писанки. Обычно все это делается в течение Страстной недели, между богослужениями или в то время, когда мы не работаем. Нет специально отведенного времени для подготовки, установленного церковью. Это устанавливается традицией и передается из поколения в поколение. Но жизнь вносит и новые традиции, такие как рабочая неделя. И поэтому мы должны сделать все так, чтобы и на богослужение успеть, и не забросить свою работу, и к Пасхе подготовиться. И если нам удается эту иерархию выстроить, которая начинается все же со смыслов, богослужений, евангельских чтений, то я думаю, что у нас всегда найдется и то время, за которое мы можем приготовить все к пасхальному столу...