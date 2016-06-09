| | В Житомирской области в центре города подстрелили депутата: первые подробности инцидента
Социум

В Житомирской области в центре города подстрелили депутата: первые подробности инцидента

четверг, 05 апреля 2018, 08:14
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В центре города Новоград-Волынский (Житомирская область) вечером 4 апреля возле дома культуры имени Леси Украинки подстрелили депутата городского совета Олега Ващенко.
Об этом сообщает 04141.com.ua.
"По площади Леси Украинки, 9, неизвестным лицом с использованием огнестрельного оружия совершено покушение на убийство депутата Новоград-Волынского городского совета Ващенко Олега Николаевича", - сказано в сообщении.
Очевидцев просят сообщить в полицию любые подробности об указанном происшествии.
По информации "Апострофа", пострадавший является не только депутатом, но и известным местным бизнесменом. В частности, он руководит фирмой "Скорбота", которая предоставляет ритуальные услуги. Также его связывают с представителями криминального мира. Ранее Ващенко фигурировал в скандалах с госзакупками на тендерах.
В Житомирской области в центре города подстрелили депутата: первые подробности инцидента

Как сообщал "Апостроф", ранее в Никополе было совершено покушение на жизнь местного депутата Александра Рыбакова – злоумышленник бросил в его гараж две гранаты...

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