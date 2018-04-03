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Социум

Боевики резко увеличили количество обстрелов сил АТО на Донбассе

четверг, 05 апреля 2018, 07:19
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Боевики незаконных вооруженных формирований продолжают нарушать пасхальное перемирие и за минувшие сутки совершили 39 обстрелов позиций украинских военных на Донбассе.
Об этом 5 апреля сообщает пресс-центр штаба АТО.
"На Донецком направлении из 82 мм минометов, гранатометов, снайперского и стрелкового оружия обстреляны защитники шахты "Бутовка". Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник вел огонь по нашим укреплениям в районе Авдеевки, Лебединского и Каменки. Также гранатометы враг применил в районе Водяного и Марьинки, вооружение БМП - вблизи Гнутово, крупнокалиберные пулеметы - неподалеку Опытного и Гнутово, а снайперское и стрелковое оружие - по защитникам Широкино и Водяного. Кроме этого, из стрелкового оружия огонь велся вблизи Павлополь, Гнутово и Невельского", - сказано в сообщении.
Также отмечается, что на луганском направлении неспокойно было в районе Станицы Луганской и станции Донец. Там боевики вели огонь из стрелкового оружия.
В ходе обстрелов ни один украинский военный не пострадал.
Напомним, сутками ранее в зоне АТО были зафиксированы 24 обстрела со стороны противника.
Ранее в своей колонке для "Апострофа" военный обозреватель Павел Фельгенгауэр сделал прогноз относительно того, сколько продлится очередное перемирие на Донбассе. Читайте об этом в материале: Тотальная война: что в Кремле думают о Донбассе и всей Украине...

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