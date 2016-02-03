| | В Ульяновске на голову 5-летней девочки упала глыба льда
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В Ульяновске на голову 5-летней девочки упала глыба льда

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