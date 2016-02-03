В Ульяновске на голову 5-летней девочки упала глыба льда

Загрузка. Пожалуйста, подождите...
Киев
Область
Политика
Экономика
События
Социум
Мнение
Спорт
Шоу-Биз
Здоровье
Наука
Авто
Майдан
Киев
В Киеве запустили трамваи с кондиционерами для водителей
Спасатели в Киеве отметили один из самых необычных праздников
У 6-летней киевлянки прямо в школе остановилось сердце ?
Марафон фестивалей и новый песок на пляжах. Гидропарк готовят к лету
В Киеве ночью произошла массовая драка с поножовщиной (ВИДЕО 18+)
Область
Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
Дорогая справка
Результаты выборов в Переяславском районе
Политика
Жилье в России и гражданство Британии. Как живет родня топ-чиновников Украины
Сегодня Савченко проверят на детекторе лжи
Медмафия и рука США. Что стоит за попыткой уволить Супрун
Украина отказалась расторгать ключевой договор с РФ
Кучеренко: Нет ничего более опасного для Украины сегодня, чем прорвавшиеся в "политбомонд" выскочки и говоруны
Экономика
Нужно работать над транспортной инфраструктурой: Дубневич отметил туристический потенциал западной Украины
Рљ Р§Рњ-2018 РІ Р•РєР°С‚РµСЂРёРЅР±СѓСЂРіРµ РїРѕРјРµРЅСЏСЋС‚ РїР»РёС‚РєСѓ РЅР° РџР»РѕС‚РёРЅРєРµ (Р¤РћРўРћ)
В«Р’РѕСЃСЃС‚Р°РЅР°РІР»РёРІР°С‚СЊ РЅРµ Р±СѓРґРµРјВ»: РЅР° РЈРєСЂР°РёРЅРµ РѕРїСЂРµРґРµР»РёР»Рё СЃСѓРґСЊР±Сѓ Р”РѕРЅР±Р°СЃСЃР°
РЎРЁРђ РїРѕРЅР°РґРµСЏР»РёСЃСЊ РЅР° СѓСЃС‚СѓРїРєРё РљРёС‚Р°СЏ РІ СЃРїРѕСЂР°С… Рѕ РїРѕС€Р»РёРЅР°С…
РџСЂРѕРєСѓСЂР°С‚СѓСЂР° Р·Р°РєСЂС‹РІР°РµС‚ РўР Р¦ РїРѕ РІСЃРµР№ СЃС‚СЂР°РЅРµ. Р’ Р•РєР°С‚РµСЂРёРЅР±СѓСЂРіРµ СЂРёСЃРєСѓСЋС‚ С‚СЂРё РєРѕРјРїР»РµРєСЃР°
События
В Алма-Аты начался сильнеший пожар в жилой многоэтажке
«Труп ребенка» всерьез напугал автоледи на дороге в ЕАО
В Мурманске привитая 15-летняя школьница умерла от гриппа
На Кузбассе женщина одним ударом ножа убила своего сожителя
В Белгородской области двое мужчин сумели остановить движение поездов
Социум
РЎРѕР±СЏРЅРёРЅ РїРѕРѕР±РµС‰Р°Р» РїРµСЂРµСЃРјРѕС‚СЂРµС‚СЊ РіСЂР°С„РёРє РєР°РЅРёРєСѓР» РІ С€РєРѕР»Р°С…
Р РѕСЃСЃРёСЏРЅРµ РЅР°Р·РІР°Р»Рё СЃСѓРјРјСѓ, РЅРµРѕР±С…РѕРґРёРјСѓСЋ РґР»СЏ В«РЅРѕСЂРјР°Р»СЊРЅРѕР№ Р¶РёР·РЅРёВ»
Nokian Tyres РґРѕРІРµСЂРёР»Рё В«Р”РµР»РѕРІС‹Рј Р›РёРЅРёСЏРјВ» СѓР¶Рµ С‚СЂРµС‚РёР№ РіРѕСЂРѕРґ вЂ“ РњРѕСЃРєРІСѓ!
РњРѕСЃРєРѕРІСЃРєРёР№ Р”РџРёРћРћРЎ РїСЂРѕРІРµРґРµС‚ РµР¶РµРіРѕРґРЅСѓСЋ Р°РєС†РёСЋ В«Р Р°Р·РґРµР»СЏР№ Рё РёСЃРїРѕР»СЊР·СѓР№В»
Р’ Р СЏР·Р°РЅСЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚Рё РјСѓР¶С‡РёРЅР° РЅР°С€С‘Р» СЃР»РµРґС‹ РІРµР»РёРєР°РЅРѕРІ Сѓ РІРѕРґРѕС‘РјР°
Мнение
Андрей Костин: За 5 лет количество банков в России сократится в 2,5 раза
Татьяна Завьялова, переспав с фитнес-тренером, разрушила при помощи своего мужа его семью
Прямая линия с Владимиром Путиным
Постановка под Волновахой?
Йемен – это не Украина!
Спорт
«Торонто» обыграл «Бостон», «Сан-Антонио» проиграл в Калифорнии
Игроки «Локомотива» и УНИКСА вошли в первую символическую сборную Еврокубка
Одержит ли Зеедорф первую победу?
«Милан» продлит контракт с Гаттузо
Мончи: Судья допустил несколько ошибок
Шоу-Биз
Стали известны причины нервозности Алекснадра Гобозова в последние несколько недель
Каролине Бабенко льстит, что Никита Турчин выделил ее
Дмитрий Дмитренко все же решил осуществить мечту своей супруги Ольги Рапунцель
Виктор Литвинов знает подход к Татьяне Мусульбес
Почему Синди Кроуфорд стыдится своих откровенных фотосессий
Здоровье
Андрей Костин: За 5 лет количество банков в России сократится в 2,5 раза
Татьяна Завьялова, переспав с фитнес-тренером, разрушила при помощи своего мужа его семью
Прямая линия с Владимиром Путиным
Постановка под Волновахой?
Йемен – это не Украина!
Наука
РљРѕРЅС‚РµРєСЃС‚РЅР°СЏ СЂРµРєР»Р°РјР° - С‡С‚Рѕ РЅСѓР¶РЅРѕ Р·РЅР°С‚СЊ?
Р‘С‹РІС€РёР№ РІРёС†Рµ-РїСЂРµР·РёРґРµРЅС‚ В«Р’РљРѕРЅС‚Р°РєС‚РµВ» СЃР±РµР¶Р°Р» РІ Telegram
Facebook РїСЂРёР·РЅР°Р»СЃСЏ РІ СЃРєР°РЅРёСЂРѕРІР°РЅРёРё Р»РёС‡РЅС‹С… СЃРѕРѕР±С‰РµРЅРёР№ РїРѕР»СЊР·РѕРІР°С‚РµР»РµР№
Cambridge Analytica Р·Р°РІР»Р°РґРµР»Р° РґР°РЅРЅС‹РјРё 87 РјР»РЅ РїРѕР»СЊР·РѕРІР°С‚РµР»РµР№ Facebook
Утечка мозгов: Apple переманивает людей у конкурентов
Авто
Р—Р°РІРѕРґ Great Wall РІ РўСѓР»СЊСЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚Рё Р·Р°СЂР°Р±РѕС‚Р°РµС‚ РІ РїРµСЂРІРѕРј РєРІР°СЂС‚Р°Р»Рµ 2019 РіРѕРґР°
РљСЂРѕСЃСЃРѕРІРµСЂ Toyota RAV4 РјРѕР¶РµС‚ РїРѕР»СѓС‡РёС‚СЊ СЃРµРјРёРјРµСЃС‚РЅС‹Р№ РІР°СЂРёР°РЅС‚
РҐСЌС‚С‡Р±РµРє Citroen C1 РѕР±РЅРѕРІРёР»СЃСЏ Рё РїРѕР»СѓС‡РёР» РјРѕРґРµСЂРЅРёР·РёСЂРѕРІР°РЅРЅС‹Р№ РјРѕС‚РѕСЂ
KIA Quoris РЅРѕРІРѕРіРѕ РїРѕРєРѕР»РµРЅРёСЏ РІСЃС‚Р°РЅРµС‚ РЅР° РєРѕРЅРІРµР№РµСЂ РІ Р РѕСЃСЃРёРё
Р’Рѕ РІСЂРµРјСЏ С‚РµСЃС‚РѕРІ Р±С‹Р» Р·Р°РјРµС‡РµРЅ РѕР±РЅРѕРІР»РµРЅРЅС‹Р№ С…СЌС‚С‡Р±СЌРє Opel Astra
Майдан
Родственники погибших героев Майдана проведут собственные расследования
Попов и Сивкович могут избежать наказания за разгон Майдана
Константин Реуцкий: На Луганщине началась охота на активистов Майдана
Алексей Баганец: Мы вычислили спецподразделение Беркута, который принимал участие в расстреле людей на Майдане
НБУ выпустит памятные монеты Героям Майдана
Сейчас обсуждают
В Алма-Аты начался сильнеший пожар в жилой многоэтажке
События
Сегодня, 15:37
«Труп ребенка» всерьез напугал автоледи на дороге в ЕАО
События
Сегодня, 15:37
В Мурманске привитая 15-летняя школьница умерла от гриппа
События
Сегодня, 15:37
На Кузбассе женщина одним ударом ножа убила своего сожителя
События
Сегодня, 15:37
В Белгородской области двое мужчин сумели остановить движение поездов
События
Сегодня, 15:36
Киевские Ведомости
|
События
| В Ульяновске на голову 5-летней девочки упала глыба льда
События
В Ульяновске на голову 5-летней девочки упала глыба льда
Еще по теме
<img width="400" height="240" src="http://kratko-news.com/wp-content/uploads/2016/02/упала-глыба.jpg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
В Королеве на первоклашку упала глыба льда (Видео)
3-02-2016, 22:46
Читать
<img width="400" height="240" src="http://kratko-news.com/wp-content/uploads/2016/04/упала-глыба.jpg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
В Якутске мужчину едва не убила глыба льда
12-04-2016, 15:21
Читать
<img width="400" height="240" src="/templates/new/dleimages/no_image.jpg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
В Москве на беременную женщину упала глыба льда - Русская планета
27-03-2018, 09:10
Читать
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2018-03/v-kieve-na-avto-upala-glyba-lda_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
В Киеве на авто упала глыба льда
23-03-2018, 14:00
Читать
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2016-11/v-peterburge-glyba-lda-upala-na-devushku-u-moskovskogo-vokzala_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
В Петербурге глыба льда упала на девушку у Московского вокзала
16-11-2016, 19:35
Читать
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2017-02/chp-v-harkove-na-devushku-upala-glyba-lda_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
ЧП в Харькове: на девушку упала глыба льда
21-02-2017, 01:39
Читать
События
Сегодня, 15:35
<img alt='' src='http://kvedomosti.com/4.jpg' srcset='http://kvedomosti.com/4.jpg' class='avatar avatar-120 photo' height='120' width='120' />
Дмитрий Кривобок
Редактор раздела События
Написать на e-mail