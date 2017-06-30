Канадские производители черники могут потерять миллионы из-за нехватки пчел

сегодня в 18:00Так, фермер Джейсон Смит рассказывает, что его черничные поля зацветут примерно через две-три недели и для опыления урожая понадобятся тысячи пчел.Смит оплатил пчеловодам Альберты, которые поставляют насекомых, за доставку большого количества пчел для опыления его плантаций, но дело в том, что в Долине Фрейзера насчитывается более 600 производителей черники, которым также нужны пчелы. В этом году пчел не так много, как хотелось бы.«Некоторые коммерческие пчеловоды решили не поставлять сюда пчел из-за распыления фунгицидов на чернику», - сказал глава пчеловодческой организации Honeybee Center Джон Гибо.Пчеловоды Альберты предоставляют Британской Колумбии около 30 процентов от всех своих колоний. Гибо сказал, что отсутствие пчел окажет непосредственное влияние на конечный результат по урожаю ягод. «Нехватка от 2000 до 4000 колоний пчел для опыления черничных полей может стоить производителям более 12 миллионов потерянных ягод», - сказал Гибо и добавил: пчеловоды также недовольны тем, что их питомцы вынуждены в данном случае собирать пыльцу с монокультуры.Эксперт сравнил это с людьми, имеющими несбалансированную диету, что чревато рисками для здоровья. Аналогичная ситуация происходит и с пчелами, чей рацион питания ограничен одной культурой.(Источник: globalnews.ca)...