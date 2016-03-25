В Сан-Франциско на протяжении шести лет орудуют агропартизаны

Читайте такжеСити-фермерство в Японии: поле риса прямо в офисеОгороды на городских крышах, которые удивили мирсегодня в 11:05С 2012 года и по сей день на улицах Сан-Франциско действуют участники общественного движения агропартизан. Они пытаются превратить декоративные деревья в садовые, используя метод прививки.Муниципальные власти недовольны действиями активистов, отмечая, что фруктовые деревья не должны расти на городских улицах: во время цветения они привлекают насекомых опылителей, которые могут покусать прохожих, а после плодоношения на тротуарах скапливается падалица.Тем не менее «сельскохозяйственные повстанцы» набирают все новых сторонников, выкладывая в сетях инструкцию как просто и легко провести прививку деревьев и списки совместимости культур.(Источник: elhorticultor.org)...