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Экономика

В Сан-Франциско на протяжении шести лет орудуют агропартизаны

В Сан-Франциско на протяжении шести лет орудуют агропартизаны


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В Сан-Франциско на протяжении шести лет орудуют агропартизаны

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В Сан-Франциско на протяжении шести лет орудуют агропартизаны

Огороды на городских крышах, которые удивили мир

сегодня в 11:05
Власти считают организацию садоводов-любителей незаконной, но помешать им не в силах С 2012 года и по сей день на улицах Сан-Франциско действуют участники общественного движения агропартизан. Они пытаются превратить декоративные деревья в садовые, используя метод прививки.
Муниципальные власти недовольны действиями активистов, отмечая, что фруктовые деревья не должны расти на городских улицах: во время цветения они привлекают насекомых опылителей, которые могут покусать прохожих, а после плодоношения на тротуарах скапливается падалица.
Тем не менее «сельскохозяйственные повстанцы» набирают все новых сторонников, выкладывая в сетях инструкцию как просто и легко провести прививку деревьев и списки совместимости культур.
(Источник: elhorticultor.org)...

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Экономика

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