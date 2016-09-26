Бразильские производители сои выиграли от засухи в Аргентине

сегодня в 09:09Согласно последним оценкам Agroconsult, бразильский урожай сои может составить 119 миллионов тонн в 2018 году. Это будет на 2 млн тонн больше, чем прогнозировалось ранее. Причиной для увеличения прогноза стали благоприятные погодные условия в большинстве районов Бразилии, которые обеспечивают рекордные урожаи.Между тем, спрос Китая на бразильские соевые бобы растет, хотя, опасаясь ухудшения торговли с США, китайские покупатели декларируют о намерении уменьшить долю американских товаров.На рынке соевых бобов Бразилия также выигрывает от засухи в Аргентине, где производство сои будет значительно ниже уровня прошлого года.(Источник: Topagrar.com)...