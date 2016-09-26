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Экономика

Бразильские производители сои выиграли от засухи в Аргентине

Бразильские производители сои выиграли от засухи в Аргентине



сегодня в 09:09
Погодные условия подвели одних из сильнейших конкурентов бразильских соеводов Согласно последним оценкам Agroconsult, бразильский урожай сои может составить 119 миллионов тонн в 2018 году. Это будет на 2 млн тонн больше, чем прогнозировалось ранее. Причиной для увеличения прогноза стали благоприятные погодные условия в большинстве районов Бразилии, которые обеспечивают рекордные урожаи.
Между тем, спрос Китая на бразильские соевые бобы растет, хотя, опасаясь ухудшения торговли с США, китайские покупатели декларируют о намерении уменьшить долю американских товаров.
На рынке соевых бобов Бразилия также выигрывает от засухи в Аргентине, где производство сои будет значительно ниже уровня прошлого года.
(Источник: Topagrar.com)...

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