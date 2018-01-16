В Великобритании стремительно увеличился спрос на плоды баобаба

сегодня в 07:13В более чем 30 африканских странах могучий баобаб окружен суевериями. Части дерева африканские жители используют для лечения малярии и бесплодия, а женщины отправляются рожать младенцев в полые стволы баобаба.Теперь мода на чудодейственные африканские фрукты добралась до Великобритании. Компании позиционируют их как новейшие «суперпродукты».Эксперты рынка сообщили о 27-процентном увеличении еженедельных продаж с начала 2018 года, частично, за счет роста продаж «жидких завтраков». Плоды баобаба, переработанные в порошок, добавляются в коктейли и каши.Данный продукт был одобрен для европейских рынков только 10 лет назад, но благодаря его предполагаемым уровням антиоксидантов, калия и фосфора, высокого уровня витамина С, кальция и клетчатки, сфера его применения расширилась до включения в алкогольные напитки, йогурты и косметические продукты. Масло из плодов баобаба также используется для обжаривания рыбы и креветок, а в ресторанах Лондона даже предлагают «баобабовое мороженое».(Источник: www.theguardian.com)...