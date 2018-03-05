| | В Сети появились снимки нового кроссовера Volkswagen
Авто

В Сети появились снимки нового кроссовера Volkswagen

В Сети появились снимки нового кроссовера Volkswagen
Кроссовер под названием Tayron представят на автосалоне в Пекине и оснастят 2,0-литровым бензиновым турбомотором с отдачей 220 л.с.

Фотографии нового кроссовера Volkswagen для китайского рынка утекли в сеть. Изображения были опубликованы изданием CarsNewsChina. Автомобиль получит название Tayron и будет представлен на автосалоне в Пекине в конце апреля. На местном рынке продажи машины начнутся во второй половине нынешнего года. Появится ли кроссовер в продаже в других странах пока неизвестно, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на autonews.ru.

Новинка построена на базе Volkswagen Tiguan и получила агрессивный дизайн. Кроссовер будут собирать на совместном предприятии в Китае FAW-Volkswagen. В Китае на данный момент продается стандартная версия Tiguan, а также модификация с удлиненной колесной базой, которая собирается в КНР.

Все технические характеристики машины пока держатся в секрете. По неофициальном данным, Tayron получит 2,0-литровый бензиновый турбомотор. Мощность агрегата составит 220 л.с.

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Ранее в Пекине Volkswagen представил Touareg третьего поколения. Новинка ориентирована, прежде всего, на Китай и Европу. Продажи внедорожника начнутся в июле-августе 2018 г.

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