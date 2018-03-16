Чем может удивить новый Kia Sorento

На первый взгляд мало кто скажет, что внешне обновленный Kia Sorento чем-то отличается от модели предыдущего года выпуска. Но все не так печально, как может показаться.
Джеймс Рисвик, редактор Autoblog.com, протестировал кроссовер Kia Sorento 2019 модельного года. Для тестов был взят Sorento с 3,3 л двигателем V6 мощностью 290 л.с. Его цена – 45 689 долларов, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на autonews.ua.
Sorento действительно изменился?
Кроссовер получил рестайлинговые передние и противотуманные фары. Также немного изменился дизайн решетки радиатора, заднего бампера и задних фонарей.
Sorento 2019 получил новое удобное рулевое колесо. Управление нового Sorento было перенастроено инженерами Kia. Теперь оно стало лучше, чем раньше. Движение автомобиля более плавное, комфортное.
Автомобиль имеет 7-дюймовый дисплей с Apple CarPlay и Android Auto во всех комплектациях. В комплектациях SX и SX-L есть система предупреждения о выезде из полосы движения и система предотвращения дорожно-транспортных происшествий.
Кроссовер в любой комплектации имеет возможность размещения третьего ряда сидений и любого двигателя.
Тестируемый Sorento 2019 оснащался 3,3 л двигателем V6 мощностью 290 л.с., который работает в паре с новой 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Двигатель и коробка передач заслуживают похвал. Несмотря на уменьшение в размерах и снижения веса Sorento не потерял в динамических показателях.
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Новый Sorento стал компактней, но при этом сохранил привлекательный дизайн, просторный салон, хорошее оборудование, технологии, и люксовую отделку...