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Авто

Alfa Romeo разработает новую версию купе Giulia

Alfa Romeo разработает новую версию купе Giulia
Купе Alfa Romeo Giulia получит гибридную силовую установку c системой рекуперации кинетической энергии.

Компания Alfa Romeo разработает новую версию модели Giulia в кузове купе. Двухдверку представят до конца нынешнего года. Продажи автомобиля начнутся в 2019 г., сообщает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на autonews.ru. По данным издания, купе получит гибридную силовую установку c системой рекуперации кинетической энергии, которая будет обеспечивать автомобилю дополнительную мощность, и 2,9-литровым бензиновым двигателем.

Ожидается, что мощность такой модификации превысит 650 лошадиных сил. Таким образом, по этому показателю новинка будет превосходить своих конкурентов, среди который BMW M4 DTM, Audi RS5 и Mercedes-AMG C63 S Coupe.

В моторную гамму машины также войдут бензиновые и дизельные двигатели. Среди них 2,9-литровая «шестерка» с двумя турбинами мощностью 510 лошадиных сил. По предварительным, автомобиль получит приставку Sprint в названии.

Мировая премьера седана Alfa Romeo Giulia состоялась на мотор-шоу во Франкфурте в 2015 году. Автомоль, ставший преемником модели 159, построили на новой платформе оснастили двухрычажной подвеской спереди и многорычажкой сзади. У седана лучшая в классе жесткость кузова на кручение и равномерная развесовка по осям.

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У компании были планы разработать также Giulia в кузове универсал, однако позже о них было решено отказаться. Руководство бренда посчитало создание такой машины нецелесообразным...

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