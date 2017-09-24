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Авто

Австрийский стартап разработал электрический пожарный автомобиль

Австрийский стартап разработал электрический пожарный автомобиль
Машину создали на базе Mercedes-Benz Sprinter.

Австрийский стартап Kreisel Electric в сотрудничестве с фирмами Rosenbauer и Linz AG разработал пожарный автомобиль с полностью электрической силовой установкой. Об этом сообщает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на autonews.ru.

Новинка построена на базе легкого грузовика Mercedes-Benz Sprinter, который укомплектовали блоком аккумуляторов массой 620 килограммов. Батареи емкостью 86 кВт-ч позволяют пожарному расчету проезжать без подзарядки до 160 километров. Пожарный «Спринтер» оснащен электрическим двигателем, развивающим 120 кВт, что эквивалентно 163 лошадиным силам.

Компания Kreisel Electric знаменита своими проектами по созданию необычных электрокаров. К примеру, австрийцы оснастили электрическим мотором классический гоночный спортпрототип Porsche 910, способный разгоняться с места до «сотни» за 2,5 секунды.

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Одним из последних проектов Kreisel Electric стал внедорожник Hummer H1 с электрическим двигателем, представленный осенью прошлого года. На премьере новинки присутствовал Арнольд Шварценеггер, для которого фирма Kreisel Electric ранее подготовила «зеленый» Mercedes-Benz G-Class.

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