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Авто

Появились кадры испытаний беспилотного ЗАЗ Lanos

Появились кадры испытаний беспилотного ЗАЗ Lanos
Хэтчбек ЗАЗ Lanos с беспилотной системой управления протестировали на специальном полигоне.

В Запорожье начались испытания беспилотной модификации автомобиля ЗАЗ Lanos. Тесты проводит местная IT-компания.
Видеозапись испытаний опубликовало BBC, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на autonews.ru.
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Заезды пока проходят на специальном полигоне. Будет ли машина допущена на дороги общего пользования, пока неизвестно. На данный момент машина может распознавать дорожную разметку и объезжать препятствия.

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