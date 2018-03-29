Появились кадры испытаний беспилотного ЗАЗ Lanos

В Запорожье начались испытания беспилотной модификации автомобиля ЗАЗ Lanos. Тесты проводит местная IT-компания.
Видеозапись испытаний опубликовало BBC, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на autonews.ru.
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Заезды пока проходят на специальном полигоне. Будет ли машина допущена на дороги общего пользования, пока неизвестно. На данный момент машина может распознавать дорожную разметку и объезжать препятствия.
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