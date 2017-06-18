| | В Британии продают самый дорогой автомобильный номер с вековой историей
Авто

В Британии продают самый дорогой автомобильный номер с вековой историей

В Британии продают самый дорогой автомобильный номер с вековой историей
Номер зарегистрирован в стране 106 лет назад.

На британском сайте RegTransfers появилось объявление о продаже эксклюзивного автомобильного госзнака. За номер просят невероятные 14,4 млн фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 20,3 млн долларам, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на АвтоЦентр.

Речь идет о номерном знаке “F1”, который сейчас установлен на гиперкаре Bugatti Veyron Super Sport Carbon Edition. Продает его глава британского тюнинг-ателье Kahn Design Афзаль Кан.

Номер “F1” зарегистрирован в Туманном Альбионе уже 106 лет. Сам Кан купил его в 2008 году – тогда госзнак был закреплен за Volvo S80 председателя Совета графства Эссекс. Обошелся он тюнеру в 440 тыс. фунтов, а в 2014-м году его хотели перекупить за 8,5 млн фунтов, но босс компании Kahn отказал.

Читайте также: Китайский производитель Dongfeng анонсировал кроссовер для молодежи

На сегодняшний день самым дорогим номером автомобиля в Великобритании является “25 О” – в 2014 году его купили для Ferrari 250 GT SWB за 518,5 тыс. фунтов...

Еще по теме

Project Kahn выставил на продажу Range Rover Huntsman Colors Edition

Project Kahn выставил на продажу Range Rover Huntsman Colors Edition

18-06-2017, 23:30
Читать
Kahn Design презентовал «долгоносика» на базе Land Rover Defender

Kahn Design презентовал «долгоносика» на базе Land Rover Defender

27-03-2017, 20:43
Читать
Kahn Design Flying Huntsman получил удлиненный нос и обновлённое

Kahn Design Flying Huntsman получил удлиненный нос и обновлённое "железо"

27-03-2017, 19:48
Читать
Kahn Design показал носатого «Буратино» на базе Land Rover Defender

Kahn Design показал носатого «Буратино» на базе Land Rover Defender

27-03-2017, 19:24
Читать
Kahn Design презентовал новый внедорожник Land Rover Defender

Kahn Design презентовал новый внедорожник Land Rover Defender

18-03-2017, 19:55
Читать
Купе Ferrari 250 GTO продают за 45 мин фунтов стерлингов

Купе Ferrari 250 GTO продают за 45 мин фунтов стерлингов

14-11-2016, 07:24
Читать
Авто

Редактор раздела Авто
Написать на e-mail