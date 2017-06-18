В Британии продают самый дорогой автомобильный номер с вековой историей

На британском сайте RegTransfers появилось объявление о продаже эксклюзивного автомобильного госзнака. За номер просят невероятные 14,4 млн фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 20,3 млн долларам, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на АвтоЦентр.
Речь идет о номерном знаке “F1”, который сейчас установлен на гиперкаре Bugatti Veyron Super Sport Carbon Edition. Продает его глава британского тюнинг-ателье Kahn Design Афзаль Кан.
Номер “F1” зарегистрирован в Туманном Альбионе уже 106 лет. Сам Кан купил его в 2008 году – тогда госзнак был закреплен за Volvo S80 председателя Совета графства Эссекс. Обошелся он тюнеру в 440 тыс. фунтов, а в 2014-м году его хотели перекупить за 8,5 млн фунтов, но босс компании Kahn отказал.
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На сегодняшний день самым дорогим номером автомобиля в Великобритании является “25 О” – в 2014 году его купили для Ferrari 250 GT SWB за 518,5 тыс. фунтов...