РџСЂРѕРІР°Р» РЎРЁРђ: В«РџРµС‚Р»СЋ Р°РЅР°РєРѕРЅРґС‹В» РЅР° РІС‹Р±РѕСЂР°С… РїСЂРµР·РёРґРµРЅС‚Р° Р Р¤ Р·Р°С‚СЏРЅСѓС‚СЊ РЅРµ СѓРґР°Р»РѕСЃСЊ

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Сельские жители не хотят перемен
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Результаты выборов в Переяславском районе
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Apple разрабатывает «бесконтактный» дисплей — СМИ
Новые цифры: Facebook признал утечку данных 87 млн человек
В России выпустили люксовый iPhone X в честь Пасхи
В Великобритании стремительно увеличился спрос на плоды баобаба
Бразильские производители сои выиграли от засухи в Аргентине
События
В Праге произошла утечка опасного яда
В Грузии из-за обвала шахты погибли люди
Масштабное ДТП в Румынии: число погибших возросло
Британский актер случайно убил пенсионерку
Во Франции разбился вертолет
Социум
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В Киеве произошел смертельный пожар в здании Пенсионного фонда: опубликованы фото
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Сегодня, 18:30
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Сегодня, 18:25
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Киевские Ведомости
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Социум
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Валерия Лукьянова
Редактор раздела Социум
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