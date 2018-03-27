В сети высмеяли пророссийский \"шабаш\" в столице Латвии: опубликовано видео

четверг, 05 апреля 2018, 20:50Поделитьсяпереглянути новину українськоюПользователи интернета подняли на смех пророссийский "шабаш", который состоялся в Латвии.Соответствующее видео размещено на странице "Баба и кот" в Facebook."Российский шабаш в Латвии. Есть известные лица, например Мария Ципко, заслуженная одесситка, мать-героиня, крымчанка, киевлянка, теперь - рыжанка", - сказано в сообщении.Стоит отметить, что ролик активно комментируют в сети."Кажется, русские - единственный народ в мире, который искренне гордится незнанием языка страны проживания. Нормальным людям этого не понять", "Нас не интересует процветание Латвии - в этой фразе вся суть мышления этих уродов. Больные придурки", "Латыши, дайте им вагоны - и пусть едут осваивать дальневосточный гектар", "Совсем беда с мозгами у них! Колорадская лента уже в знамя превратилась", - пишут в интернете.Как сообщал "Апостроф", ранее в Украине рассказали, почему пропаганда росСМИ при аннексии Крыма была эффективной...