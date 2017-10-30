| | Будут как прокаженные: названы масштабные последствия санкций США против российских олигархов
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Будут как прокаженные: названы масштабные последствия санкций США против российских олигархов

четверг, 05 апреля 2018, 20:21
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Ограничительные меры против российских олигархов, близких к президенту РФ Владимиру Путину, которые Вашингтон, как сообщило со ссылкой на источники агентство Reuters, готовится объявить на этой неделе, станут мощным ударом.
Об этом "Апострофу" заявил российский блогер и финансист Слава Рабинович.
"То, что сейчас у многих персонажей в России под одним местом зажжена зажигалка, абсолютно понятно. Думаю, огромное количество людей сейчас, если мягко выражаться, испытывают беспокойство по этому поводу. Недолго осталось ждать того, что случится дальше", - сказал он.
По словам Рабиновича, будет интересно посмотреть, сколько из российских олигархов лишатся не только виз в США, возможности осуществлять свободные поездки по всему миру и пользоваться мировой банковской системой, а также какие активы у них арестуют, если они эти активы не вывели из-под американской юрисдикции.
"Попав под санкции, они станут полными финансовыми, юридическими и любыми другими изгоями во всех других частях света. Потому что человек, попавший в санкционный список США, не может ни счет открыть нигде, ни поехать в какие-то страны, ни получить визу, он будет как прокаженный. Так что я желаю им всяческих успехов в труде и обороне путинской ОПГ. Да воздастся им по заслугам!" - подытожил Рабинович.
Больше читайте в материале "Апострофа": Окружению Путина сделают больно: ждать осталось недолго...

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