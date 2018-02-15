В многоэтажном госпитале в Турции разгорелся масштабный пожар: фото и видео

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В четверг, 5 апреля, в столице Турции Стамбуле загорелось многоэтажное здание госпиталя.
Об этом сообщают турецкие СМИ.
На опубликованных фотографиях видно, что по крайней мере одна сторона здания выгорела практически полностью. В то же время, о погибших не сообщается, эта часть госпиталя находилась на стадии строительства, поэтому внутри пациентов не было.
Из соседних блоков больницы была проведена эвакуация. Сообщается также о людях, пострадавших от отравления дымом.
Издание Hurriyet отмечает, что огонь вспыхнул на крыше, после чего быстро распространился на другие этажи. Также, по словам очевидцев, были звуки взрыва.
По последним данным, пожар локализирован.
Напомним, в среду, 4 апреля, в центре Барселоны (Испания) в одной из гостиниц вспыхнул сильный пожар...