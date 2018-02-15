В многоэтажном госпитале в Турции разгорелся масштабный пожар: фото и видео

четверг, 05 апреля 2018, 19:25Поделитьсяпереглянути новину українськоюВ четверг, 5 апреля, в столице Турции Стамбуле загорелось многоэтажное здание госпиталя.Об этом сообщают турецкие СМИ.На опубликованных фотографиях видно, что по крайней мере одна сторона здания выгорела практически полностью. В то же время, о погибших не сообщается, эта часть госпиталя находилась на стадии строительства, поэтому внутри пациентов не было.Из соседних блоков больницы была проведена эвакуация. Сообщается также о людях, пострадавших от отравления дымом.Издание Hurriyet отмечает, что огонь вспыхнул на крыше, после чего быстро распространился на другие этажи. Также, по словам очевидцев, были звуки взрыва.По последним данным, пожар локализирован.Напомним, в среду, 4 апреля, в центре Барселоны (Испания) в одной из гостиниц вспыхнул сильный пожар...