| | Смертельная стрельба в университете в Турции: появилось видео с места ЧП
События

Смертельная стрельба в университете в Турции: появилось видео с места ЧП

четверг, 05 апреля 2018, 17:24
Поделиться
переглянути новину українською
В интернете обнародовали видео с места смертельной стрельбы в университете в Эскишехире на западе Турции, в результате которой погибли четыре человека.
Соответствующий ролик размещен в YouTube.
Так, стрельбу в учреждении открыл сотрудник университета. По предварительным данным, все погибшие - работники факультета.
"Согласно предварительной информации, были убиты ассистент, заместитель декана, секретарь факультета, преподаватель педагогического факультета Университета Османгази", - сказано в заявлении декана.
В настоящее время устанавливаются все подробности инцидента.
Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, что в штабе-квартире компании YouTube в городе Сан-Бруно в штате Калифорния (США) произошла стрельба.
Как стало известно вскоре, женщина, устроившая стрельбу в штаб-квартире YouTube, совершила самоубийство, закрывшись в одной из комнат здания...

Еще по теме

Стрельба в университете Турции: есть жертвы

Стрельба в университете Турции: есть жертвы

Сегодня, 18:16
Читать
Стрельба в штаб-квартире YouTube: до 40 пострадавших (+Видео)

Стрельба в штаб-квартире YouTube: до 40 пострадавших (+Видео)

Вчера, 16:42
Читать
Стрельба в штаб-квартире YouTube: появились новые подробности и первые виде ...

Стрельба в штаб-квартире YouTube: появились новые подробности и первые виде ...

Вчера, 12:31
Читать
В штаб-квартире YouTube в США произошла стрельба: первые подробности, фото

В штаб-квартире YouTube в США произошла стрельба: первые подробности, фото

Вчера, 00:32
Читать
Жуткая смертельная стрельба в США: появились важные фото и видео

Жуткая смертельная стрельба в США: появились важные фото и видео

24-09-2016, 12:18
Читать
Виновница стрельбы в офисе YouTube застрелилась

Виновница стрельбы в офисе YouTube застрелилась

Вчера, 03:48
Читать
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail