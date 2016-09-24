Смертельная стрельба в университете в Турции: появилось видео с места ЧП

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В интернете обнародовали видео с места смертельной стрельбы в университете в Эскишехире на западе Турции, в результате которой погибли четыре человека.
Соответствующий ролик размещен в YouTube.
Так, стрельбу в учреждении открыл сотрудник университета. По предварительным данным, все погибшие - работники факультета.
"Согласно предварительной информации, были убиты ассистент, заместитель декана, секретарь факультета, преподаватель педагогического факультета Университета Османгази", - сказано в заявлении декана.
В настоящее время устанавливаются все подробности инцидента.
Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, что в штабе-квартире компании YouTube в городе Сан-Бруно в штате Калифорния (США) произошла стрельба.
Как стало известно вскоре, женщина, устроившая стрельбу в штаб-квартире YouTube, совершила самоубийство, закрывшись в одной из комнат здания...