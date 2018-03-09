Дочь Скрипаля сделала первое заявление после отравления

четверг, 05 апреля 2018, 17:23Поделитьсяпереглянути новину українськоюВ четверг, 5 апреля, британская полиция опубликовала первое заявление Юлии Скрипаль, которую отравили вместе с ее отцом – бывшим офицером ГРУ Сергеем Скрипалем, предположительно, российские спецслужбы.Об этом сообщает BBC."Я пришла в себя больше недели назад и рада сообщить, что с каждым днем чувствую себя все лучше. Я благодарна за интерес к моей судьбе и за многочисленные слова поддержки, которые я получила", - говорится в ее заявлении.Также Юлия Скрипаль благодарит людей, которые нашли ее вместе с отцом и пришли им на помощь, а также персонал больницы, в которой она проходит лечение. Подробностей о своем здоровье или состоянии своего отца она не сообщает.По словам Юлии, весь эпизод с покушением является "несколько дезориентирующим". Она выражает надежду на уважение к приватности ее семьи в период выздоровления.Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй говорила о том, что Сергей и Юлия Скрипали, возможно, никогда не смогут полностью восстановиться после отравления...