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Дочь Скрипаля сделала первое заявление после отравления

четверг, 05 апреля 2018, 17:23
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В четверг, 5 апреля, британская полиция опубликовала первое заявление Юлии Скрипаль, которую отравили вместе с ее отцом – бывшим офицером ГРУ Сергеем Скрипалем, предположительно, российские спецслужбы.
Об этом сообщает BBC.
"Я пришла в себя больше недели назад и рада сообщить, что с каждым днем чувствую себя все лучше. Я благодарна за интерес к моей судьбе и за многочисленные слова поддержки, которые я получила", - говорится в ее заявлении.
Также Юлия Скрипаль благодарит людей, которые нашли ее вместе с отцом и пришли им на помощь, а также персонал больницы, в которой она проходит лечение. Подробностей о своем здоровье или состоянии своего отца она не сообщает.
По словам Юлии, весь эпизод с покушением является "несколько дезориентирующим". Она выражает надежду на уважение к приватности ее семьи в период выздоровления.
Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй говорила о том, что Сергей и Юлия Скрипали, возможно, никогда не смогут полностью восстановиться после отравления...

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