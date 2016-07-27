Арбитр Мешков получил «единицу» за матч «Спартак» — «Тосно»

Загрузка. Пожалуйста, подождите...
Киев
Область
Политика
Экономика
События
Социум
Мнение
Спорт
Шоу-Биз
Здоровье
Наука
Авто
Майдан
Киев
В Киеве запустили трамваи с кондиционерами для водителей
Спасатели в Киеве отметили один из самых необычных праздников
У 6-летней киевлянки прямо в школе остановилось сердце ?
Марафон фестивалей и новый песок на пляжах. Гидропарк готовят к лету
В Киеве ночью произошла массовая драка с поножовщиной (ВИДЕО 18+)
Область
Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
Дорогая справка
Результаты выборов в Переяславском районе
Политика
Скандал со сливом данных пользователей Facebook: появились неожиданные данные
Часть большой войны: Украине озвучили печальный прогноз по агрессии России
Порошенко и его советник грубо высказались о журналистах и попали в скандал
"Мы имеем дело с гопниками": власть отомстила борцам с коррупцией, а выиграть может Россия/В Раде обвинили антикоррупционеров в недостаточной активности
Сестра Савченко сделала важное уточнение по поводу самоотвода адвоката Чевгуза
Экономика
Царь горы: В Уфе высмеяли автомобиль «мастера парковки»
Alfa Romeo разрабатывает 650-сильное купе Giulia
В Запорожье испытывают беспилотный ЗАЗ Lanos
Российский авторынок продолжил расти в марте
Ряд российских регионов оказался не готов к системе «ЭРА-ГЛОНАСС»
События
Машины, припаркованные в неположенных местах, в Харькове будут эвакуировать
В Харькове появились школьные полицейские: видео
В Харькове движение транспорта по улицам Академика Павлова и Леся Сердюка ограничено на два месяца
По трассе Чугуев – Меловое ограничат движение грузовиков: схема объезда
Как в Харькове продвигается противопожарная работа
Социум
Белый дом призывал мир усилить давление на Россию
В Японии нашли украинский немой фильм «Человек и обезьяна» 1930 года
Отравление экс-сотрудника ГРУ РФ в Лондоне: Юлия Скрипаль сделала первое заявление
ФАС готовится завершить одобрение сделки о слиянии Bayer и Monsanto Company
Ростуризм предупредил о больных кошках в Швеции - Русская планета
Мнение
Андрей Костин: За 5 лет количество банков в России сократится в 2,5 раза
Татьяна Завьялова, переспав с фитнес-тренером, разрушила при помощи своего мужа его семью
Прямая линия с Владимиром Путиным
Постановка под Волновахой?
Йемен – это не Украина!
Спорт
РЎСЂРµРґРё РІРѕР»РѕРЅС‚РµСЂРѕРІ Р§Рњ-2018 РёС‰СѓС‚ С‚РµСЂСЂРѕСЂРёСЃС‚РѕРІ
РЎ РєРѕСЃСЏС‡РєРѕРј РЅР° С‚СЂРёР±СѓРЅРµ: Р±РѕР»РµР»СЊС‰РёРєРѕРІ РЅР° РјР°С‚С‡Рё Р§Рњ-2018 РїСЂРѕРїСѓСЃС‚СЏС‚ СЃ РЅР°СЂРєРѕС‚РёРєР°РјРё
«Амстердам Арена» получит имя Кройфа со следующего сезона
Цветков — седьмой в спринте ЧМ среди военнослужащих, Акимова — пятнадцатая
Арбитр Мешков получил «единицу» за матч «Спартак» — «Тосно»
Шоу-Биз
Ольга Рапунцель скрывает имя дочери
Юлия Ефременкова осудила Шеву
Витя Шароваров наказал Мондезира
Участник Фабрики Звёзд придёт на Дом 2
Татьяну Мусульбес оставили в покое
Здоровье
Андрей Костин: За 5 лет количество банков в России сократится в 2,5 раза
Татьяна Завьялова, переспав с фитнес-тренером, разрушила при помощи своего мужа его семью
Прямая линия с Владимиром Путиным
Постановка под Волновахой?
Йемен – это не Украина!
Наука
Microsoft за 4 года инвестирует 5 млрд долларов в "интернет вещей"
Клиентов Сбербанка атакует опасный вирус
«МегаФон» вложил 14 млн долларов в сервис-конкурент «Яндекс.Такси»
Стив Возняк: Хакерских атак можно избежать благодаря «перестройке» интернета
РЎРЁРђ В«РѕР±РѕР»РІР°РЅРёР»РёСЃСЊВ»: Р°РјРµСЂРёРєР°РЅСЃРєР°СЏ РјРѕР»РѕРґРµР¶СЊ РЅРµ РІРµСЂРёС‚, С‡С‚Рѕ Р—РµРјР»СЏ вЂ“ С€Р°СЂ
Авто
Необычная разработка: в Украине появился беспилотный Lanos
В Британии продают самый дорогой автомобильный номер с вековой историей
Названы популярные подержанные авто и страны, откуда их завозят в Украину
Появились кадры испытаний беспилотного ЗАЗ Lanos
Австрийский стартап разработал электрический пожарный автомобиль
Майдан
Родственники погибших героев Майдана проведут собственные расследования
Попов и Сивкович могут избежать наказания за разгон Майдана
Константин Реуцкий: На Луганщине началась охота на активистов Майдана
Алексей Баганец: Мы вычислили спецподразделение Беркута, который принимал участие в расстреле людей на Майдане
НБУ выпустит памятные монеты Героям Майдана
Сейчас обсуждают
Ольга Рапунцель скрывает имя дочери
Шоу-Биз и культура
Сегодня, 21:51
Юлия Ефременкова осудила Шеву
Шоу-Биз и культура
Сегодня, 21:51
Витя Шароваров наказал Мондезира
Шоу-Биз и культура
Сегодня, 21:50
Участник Фабрики Звёзд придёт на Дом 2
Шоу-Биз и культура
Сегодня, 21:50
Татьяну Мусульбес оставили в покое
Шоу-Биз и культура
Сегодня, 21:50
Киевские Ведомости
|
Спорт
| Арбитр Мешков получил «единицу» за матч «Спартак» — «Тосно»
Спорт
Арбитр Мешков получил «единицу» за матч «Спартак» — «Тосно»
Еще по теме
<img width="400" height="240" src="/templates/new/dleimages/no_image.jpg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
«Кубань» — «Тосно»: онлайн-трансляция начнется в 19:00
27-07-2016, 14:06
Читать
<img width="400" height="240" src="/templates/new/dleimages/no_image.jpg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
«Зенит-2» — «Тосно»: онлайн-трансляция начнется в 17:00
15-11-2015, 12:06
Читать
<img width="400" height="240" src="/templates/new/dleimages/no_image.jpg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
«Байкал» — «Тосно»: онлайн-трансляция начнется в 09:00
8-11-2015, 03:50
Читать
<img width="400" height="240" src="/templates/new/dleimages/no_image.jpg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
«Спартак-2» — «Тосно»: онлайн-трансляция начнется в 14:00
1-11-2015, 11:45
Читать
<img width="400" height="240" src="/templates/new/dleimages/no_image.jpg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
«Зенит» — «Тосно»: онлайн-трансляция начнется в 19:00
28-10-2015, 14:08
Читать
<img width="400" height="240" src="/templates/new/dleimages/no_image.jpg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
«Балтика» — «Тосно»: онлайн-трансляция начнется в 20:00
19-10-2015, 18:41
Читать
Спорт
Сегодня, 21:36
<img alt='' src='http://kvedomosti.com/9.jpg' srcset='http://kvedomosti.com/9.jpg' class='avatar avatar-120 photo' height='120' width='120' />
Лия Самойлова
Редактор раздела Спорт
Написать на e-mail