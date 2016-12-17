| | Цветков — седьмой в спринте ЧМ среди военнослужащих, Акимова — пятнадцатая
Спорт

Цветков — седьмой в спринте ЧМ среди военнослужащих, Акимова — пятнадцатая

Еще по теме

Биатлонистка Акимова одержала золото в спринте на этапе Кубка мира

Биатлонистка Акимова одержала золото в спринте на этапе Кубка мира

17-12-2016, 12:06
Читать
Биатлонистка Акимова первенствовала в спринте на этапе Кубка мира в Нове-Ме ...

Биатлонистка Акимова первенствовала в спринте на этапе Кубка мира в Нове-Ме ...

16-12-2016, 20:28
Читать
Акимова намерена поработать над скорострельностью

Акимова намерена поработать над скорострельностью

19-03-2016, 15:45
Читать
Мякяряйнен победила в спринте в Ханты-Мансийске, Акимова — 12-я

Мякяряйнен победила в спринте в Ханты-Мансийске, Акимова — 12-я

17-03-2016, 16:34
Читать
Цветков стал вторым в спринте на этапе КМ в Антхольц-Антерсельве

Цветков стал вторым в спринте на этапе КМ в Антхольц-Антерсельве

22-01-2016, 17:13
Читать
Акимова победила в спринте на Кубке IBU

Акимова победила в спринте на Кубке IBU

19-12-2015, 17:17
Читать
Спорт

Редактор раздела Спорт
Написать на e-mail