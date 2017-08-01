Ученые выяснили, на что похоже пение китов: ответ невероятен

Песни гренландских китов похожи на джаз, пришли к такому выводу океанографы Вашингтонского университета. Об этом сообщает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на Слово и Дело.
Ученые за три года собрали 184 песни китов с Шпицбергенского популяции. Результаты исследования опубликованы в журнале The Biology Letters.
Гренландские, или полярные, киты живут в полярных широтах Северного полушария. Они могут достигать 18 метров в длину и весить до 100 тонн, а жить - дольше 100 лет.
Гренландские киты не мигрируют на юг, как другие киты, а целый год живут в богатых зоопланктоном арктических водах. Полярные киты передвигаются чаще в одиночку или небольшими группами, при этом их вокальный репертуар очень богат.
С помощью своих песен они общаются во время кормления и передвижений. Кроме того, самцы полярных китов поют длинные сложные песни, особенно активно в период размножения, с ноября по март.
Гренландские киты - одни из немногих млекопитающих, которые поют песни. Они выдают серии звуков с переменной частотой и амплитудой, которые объединяются в своеобразный звукоряд, продолжаются как минимум несколько минут и повторяются в течение часов или дней.
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Среди китообразных поют песни также горбатые киты. Их песни отличаются иерархической структурой и строятся от звуковых единиц до звукоряда, а от них - к структурированным тем. С годами их структура меняется, а иногда киты обновляют репертуар. В каждой популяции свои песни, но разные популяции обмениваются ими друг с другом.
Песни гренландских китов изучены гораздо хуже. Пик их вокальной активности приходился на самую темную и наиболее холодное время года...