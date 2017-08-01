| | Ученые выяснили, на что похоже пение китов: ответ невероятен
Наука

Ученые выяснили, на что похоже пение китов: ответ невероятен

Ученые выяснили, на что похоже пение китов: ответ невероятен
Оказывается, песни китов похожи на джаз.

Песни гренландских китов похожи на джаз, пришли к такому выводу океанографы Вашингтонского университета. Об этом сообщает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на Слово и Дело.

Ученые за три года собрали 184 песни китов с Шпицбергенского популяции. Результаты исследования опубликованы в журнале The Biology Letters.

Гренландские, или полярные, киты живут в полярных широтах Северного полушария. Они могут достигать 18 метров в длину и весить до 100 тонн, а жить - дольше 100 лет.

Гренландские киты не мигрируют на юг, как другие киты, а целый год живут в богатых зоопланктоном арктических водах. Полярные киты передвигаются чаще в одиночку или небольшими группами, при этом их вокальный репертуар очень богат.

С помощью своих песен они общаются во время кормления и передвижений. Кроме того, самцы полярных китов поют длинные сложные песни, особенно активно в период размножения, с ноября по март.

Гренландские киты - одни из немногих млекопитающих, которые поют песни. Они выдают серии звуков с переменной частотой и амплитудой, которые объединяются в своеобразный звукоряд, продолжаются как минимум несколько минут и повторяются в течение часов или дней.

Читайте также: Ученые расшифровали разговоры китов

Среди китообразных поют песни также горбатые киты. Их песни отличаются иерархической структурой и строятся от звуковых единиц до звукоряда, а от них - к структурированным тем. С годами их структура меняется, а иногда киты обновляют репертуар. В каждой популяции свои песни, но разные популяции обмениваются ими друг с другом.

Песни гренландских китов изучены гораздо хуже. Пик их вокальной активности приходился на самую темную и наиболее холодное время года...

Еще по теме

Ученые сделали сенсационное открытие о китах

Ученые сделали сенсационное открытие о китах

1-08-2017, 05:10
Читать
Ученые: Киты обмениваются песнями на низких частотах

Ученые: Киты обмениваются песнями на низких частотах

26-02-2017, 06:45
Читать
Ученые раскрыли тайну древних китов

Ученые раскрыли тайну древних китов

30-08-2017, 20:50
Читать
Ученые: Киты находятся под угрозой исчезновения

Ученые: Киты находятся под угрозой исчезновения

1-05-2017, 18:46
Читать
Ученые: Киты общаются песнями на низких частотах

Ученые: Киты общаются песнями на низких частотах

25-02-2017, 12:39
Читать
Горбатые киты оказались альтруистами

Горбатые киты оказались альтруистами

25-07-2016, 23:33
Читать
Наука

Редактор раздела Наука
Написать на e-mail