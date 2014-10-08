| | Ученые рассказали, как изменение климата повлияет на океан
Наука

Ученые рассказали, как изменение климата повлияет на океан

Ученые рассказали, как изменение климата повлияет на океан
Океан имеет большую устойчивость к изменениям климата в мире.

Вода покрывает больше половины поверхности Земли. Океаны играют важную роль в формировании климата на планете и могут быть использованы для прогнозирования погоды на глобальном уровне.

Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на veroyatno.com.ua.

Океан участвует в сложных процессах, которые напрямую связаны с углекислым газом, находящимся в атмосфере. Из-за этого усложняется понимание механизмов взаимодействия CO2 с водными поверхностями в тех случаях, когда происходят глобальные изменения в окружающей среде.

Читайте также: Ученые рассказали о главном пагубном влиянии глобального потепления

Специалисты из Университета Тасмании разработали динамическую модель, способную предоставить данные о многих морских процессах, важных для экосистемы. Исследования показали, что накопление и высвобождение CO2 из океана происходит одинаково, вне зависимости от температуры окружающей среды или количества соли в воде. Однако они отмечают, что именно подобные процессы заставляют понять, что океан имеет большую устойчивость к изменениям климата в мире, чем они предполагали ранее...

Еще по теме

Ученые: Мировой океан нагревается быстрее, чем предполагалось

Ученые: Мировой океан нагревается быстрее, чем предполагалось

8-10-2014, 16:43
Читать
Ученые рассказали,чем опасно глобальное потепление

Ученые рассказали,чем опасно глобальное потепление

31-08-2016, 20:58
Читать
Ученые рассказали, кто умрет первым из-за глобального потепления

Ученые рассказали, кто умрет первым из-за глобального потепления

7-09-2016, 11:00
Читать
Ученые рассказали о влиянии людей на климат Земли

Ученые рассказали о влиянии людей на климат Земли

5-10-2016, 08:51
Читать
Ученые: глобальное потепление вышло из-под контроля

Ученые: глобальное потепление вышло из-под контроля

30-08-2016, 22:47
Читать
Ученые обнаружили гигантский подземный океан

Ученые обнаружили гигантский подземный океан

22-11-2016, 17:07
Читать
Наука

Редактор раздела Наука
Написать на e-mail