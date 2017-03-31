Археологи пытаются расшифровать послания с древних писанок

Древние расписанные глиняные яйца, известные как писанки-сорококлинницы, находятся в Тернопольском краеведческом музее. Уже 30 лет ученые пытаются разгадать значение древних символов, изображенных на них.
Об этом сообщает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на grifonsoft.
Две писанки-сорококлинницы были найдены более 30 лет назад и сразу же археологи обратили внимание на клиновидные символы, которыми покрыта их поверхность. Мастер, занимавшийся росписью яиц, разделил поверхность каждого из них на восемь частей. Не так важно было равны ли части между собой, но важно, чтобы они напоминали треугольники.
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Обе писанки датируются XII-XIII вв., и для их изготовления использовалась глина. Всего на территории современной Украины археологи нашли около 100 писанок разных мастеров. Большая их часть открашивалась в зеленый либо в желтый цвет, а орнамент часто располагали концентрическими кругами. Но два глиняных яйца из Тернопольского музея помогли ученым сделать новое предположение о предназначении писанок: это может быть попыткой изобразить древний календарь...