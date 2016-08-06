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Из-за дестабилизации бозона Хиггса может погибнуть Вселенная

Из-за дестабилизации бозона Хиггса может погибнуть Вселенная
Произойдет взрыв, который сделает невозможным существование химических элементов.

Физики из Гарвардского университета в США выяснили, что Вселенная может погибнуть через 10139 лет из-за дестабилизации бозона Хиггса, который отвечает за массу элементарных частиц, участвующих в переносе слабого взаимодействия. В результате произойдет взрыв, который сделает невозможным существование химических элементов. Об этом сообщает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на lenta.ru.

Бозон Хиггса (также называемый «частицей бога») является элементарной частицей, предсказанной Стандартной моделью и найденной на Большом адронном коллайдере в 2012 году. С помощью нее объясняется механизм спонтанного нарушения электрослабой симметрии, который заключается в том, что калибровочные W± и Z-бозоны, которые должны быть похожими на безмассовый фотон, все же приобретают массу. Это происходит при температуре ниже некоторого значения, а масса возникает как динамический эффект при движении в поле Хиггса.

Ученые оценили стабильность вакуума, обеспечиваемую бозоном Хиггса, в рамках квантовой теории поля. Для этого они рассчитали интенсивность туннельного эффекта, когда элементарные частицы из-за квантовых эффектов могут преодолевать потенциальный барьер, даже обладая недостаточной для этого энергией. В результате такого процесса может нарушаться стабильность частиц.

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Оказалось, что вероятность дестабилизации бозона Хиггса достаточно низка, поэтому это может случиться только после Эпохи распада, когда во Вселенной перестанут существовать звезды (1015-1039 лет). Общее количество лет до нового вселенского взрыва превышает гугол (10100) и число Шеннона (10120) — минимальное количество неповторяющихся шахматных партий. В то же время сильная кривизна пространства-времени у черных дыр может ускорить катастрофу, поскольку поведение элементарных частиц в таких условиях меняется непредсказуемым образом...

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