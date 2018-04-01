В Калифорнии сняли на видео зеленый светящийся НЛО

Странный объект имел форму диска.
Представленная ниже видеозапись была получена в прошлую пятницу, 30 марта, в американском городе Ла-Мирада штата Калифорния. Автор ролика рассказывает, что заметил ночью сравнительно невысоко в небе зеленоватый светящийся дискообразный объект, который медленно и совершенно бесшумно летел над домами, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Esoreiter.
Речь не может идти об отблеске света в объективе камеры, поскольку в определенный момент НЛО отчетливо пролетает за фонарем. Объект также наверняка не может быть самолетом или вертолетом, хотя некоторые комментаторы готовы поклясться, что различили у него нечто вроде аэронавигационного огня.
Может, это дирижабль? Однако почему он так таинственно светится? Удивительные кадры быстро разлетелись по Всемирной паутине, приковав внимание не только простых пользователей, но и уфологов. Многие исследователи НЛО заключили, что данный летающий аппарат вряд ли мог быть создан руками человека.
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К сожалению, видео, как всегда, низкого качества, поэтому сказать что-то конкретное и большее, чем предположение, что это такое, ни у кого не получается, даже у самых опытных исследователей НЛО.
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