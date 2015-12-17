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Эксперт рассказал о страшном воздействии украденного артефакта Тутанхамона

Эксперт рассказал о страшном воздействии украденного артефакта Тутанхамона
Две трубы египетского фараона вызывают катаклизмы.

Трубы Тутанхамона - это две длинные тонкие прямые трубы, найденные в 1922 году отрядом британского археолога Говарда Картера в гробнице молодого египетского фараона Тутанхамона, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Паранормальные Новости.

Одна из труб сделана из серебра и дерева, другая из бронзы или меди (точного исследования не проводилось) и обе считаются самыми древними рабочими трубами и единственными сохранившимися в полном виде трубами Древнего Египта.

Бронзовая труба была найдена в комнате перед камерой с саркофагом и находилась в ларце, где также содержалось различное оружие и трость. Серебряная труба лежала в самой погребальной камере.

На широкой части одной трубы тонко выгравированы миниатюрные изображения богов Ра, Птаха и Амона. Широкая часть другой трубы отделана рисунками в виде листьев и цветков лотоса.

Серебряная труба в длину 57 см, бронзовая немного короче.

Молчавшая более 3 тысячелетий бронзовая труба снова зазвучала 16 апреля 1939 года, когда в Каирском музее был устроен специальный концерт с прямой трансляцией по радио BBC для 150 миллионов слушателей. И буквально за пять минут до начала эфира во всем здании вырубилось электричество, так что на трубе пришлось играть уже при свечах.

А спустя пять месяцев после этого представления Великобритания вступила в войну с Германией и началась Вторая Мировая война.

Позже бывший министр по делам древностей Египта Захи Хавасс и египтолог Хала Хассан неоднократно утверждали, что с трубами Тутанхамона связаны мрачные мистические силы, способные вызывать войны, а также вырубать свет во всем городе.

И дело было не только в прецеденте 1939 года, на трубе позже играли еще несколько раз, в том числе практически перед началом шестидневной арабо-израильской войны в 1967 году, а также в 1990 году, прямо перед началом войны в Персидском заливе и в 2011 году, в точности за неделю перед Египетской революцией, когда представитель Каирского музей решил продемонстрировать звучание трубы перед японской делегацией.

Есть также сообщения о том, что как минимум еще два раза во время попыток сыграть на трубе Тутанхамона в Каире вырубалось электричество.

В том же 2011 году, когда на бронзовой трубе сыграли в последний раз, уже после начала революции во время нападения мародеров на музей трубу украли и она бесследно пропала. Но внезапно загадочным образом нашлась спустя несколько недель.

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Возможно те, кто украл ее, узнали о страшной силе трубы и поспешили избавиться от проклятого предмета. С 2011 года на бронзовой трубе Тутанхамона, судя по данным англоязычной википедии, пока никто не играл

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