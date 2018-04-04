Моряки судна «Норд» — граждане Украины!

Нам очень хотелось бы, чтобы после присоединения Крыма к России весь «мир прогнулся под нас». Но так, к сожалению, не будетИдет 11 день с того момента, как в нейтральных водах общего пользования были задержаны моряки рыболовецкого судна «Норд», на борту которого, как сообщают нам сегодня, находились 10 граждан РФ.Пограничниками «Незалежной» у них были изъяты документы, удостоверяющие личность граждан России и, как сообщает нам сегодня Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в нашей стране, на этих людей оказывают давление с целью признания себя гражданами Украины.Обмудсвумен сделала официальное заявление, назвав эту ситуацию парадоксальной, посчитав, что происходит «вопиющее нарушение норм международного права». Она призвала украинские власти незамедлительно прекратить противоправные действия и допустить к российским гражданам представителя дипломатической миссии РФ на Украине, реализовав их право на гражданство.Соответствующие заявления Татьяна Москалькова направила в ООН, ОБСЕ, а также Совет Европы, отметив, что у находящихся в заложниках украинских властей моряков, имеются умышленно не решаемые представителями компетентных органов «Незалежной» трудности с обеспечением водой, продовольствием и необходимыми медикаментами.Официальные средства российской пропаганды делают все возможное и невозможное, чтобы мы поверили в то, что задержанные украинскими властями россияне, задержаны неправомерно и противоправно.Но Татьяна Николаевна высококвалифицированный юрист. И она, моя землячка, уж точно не может не понимать, что немного лукавит.Право моряков рыболовецкого судна «Норд» на гражданство реализовано на 100%, так как они являются гражданами Украины.С юридической точки зрения это действительно так. Об этом знает каждый российский юрист. Но все мы предпочитаем об этом умалчивать. В том числе, моя землячка Татьяна Николаевна Москалькова.И я, и она, русские по национальности, родились не в России. И в моем российском паспорте и в паспорте Татьяны Москальковой в графе «Место рождения» указано «Белорусская ССР». У нее – г. Витебск. У меня – г. Минск.Мы оба дети военных. И, в принципе, если бы наши отцы, являвшиеся советскими военнослужащими, получили назначение во Фрунзе или Кишинев, Киев или Ригу, мы могли бы родиться в любой из этих когда-то республиканских центров Советского Союза, а сегодня – столиц «независимых донельзя» государств.Судьбы у нас с Татьяной Москальковой складывались по-разному. На момент распада Советского Союза и судьбоносного «распития спиртных напитков в Беловежской пуще» она была совершеннолетней гражданкой, проживающей на территории РСФСР, а я – 13-летним подростком, который в один прекрасный день заснул гражданином СССР, а проснулся «подданным» Республики Беларусь.Ни у меня, ни у моих русских родителей, ни у дедов, один из которых родился под Калугой, а второй под Нижним Новгородом, не спрашивали, хотят они становиться гражданами новоиспеченного суверенного государства, или предпочли бы присягнуть на верность России, являвшейся правопреемником СССР.Не спрашивали об этом и у Владимира Горбенко, капитана рыболовецкого судна «Норд», который мучается сейчас, если верить официальной российской прессе, от гипертонического криза, лишен медицинского обслуживания и подвергается всяческим издевательствам, равно как и члены российского экипажа.Лично у меня нет ни малейшего сомнения, что украинские (равно как и белорусские, а также российские) компетентные органы являются носителями «лучших традиций НКВД». И при попадании в застенки этих структур не всегда можно рассчитывать на гуманное к себе отношение и апартаменты «как у Брейвика» - с беговой дорожкой, компьютером и дежурящим у дверей камеры добрым врачом.Но об этом ли речь? Вовсе нет. Со всех точек зрения, жители Керчи, а также других уголков Крыма, являются обладателями двух гражданств. Во-первых, конечно же, российского, с которым им подфартило в момент оспариваемого Украиной и всем миром вхождения Крыма в состав РФ, а во-вторых, украинского!Да-да! Украина по-прежнему является субъектом международного права, как бы не хотелось некоторым из нас забыть про существование этой недружественно настроенной после известных событий (а впрочем и до них) страны, считающей нас агрессорами.Все дело в том, что, приняв гражданство другой страны – России, Сингапура, Канады, США, Зимбабве, ты ни в коем случае не перестаешь быть гражданином того государства, которое когда-то, после известных событий 1991 года, навязало тебе свою паспортину (краснокожую, синюю – у кого как). Так, ты можешь быть обладателем не двойного, но двух, трех, пяти гражданств разных стран.Парадокс? В какой-то мере – да!И этот вопрос изучен мною не понаслышке. Я, русский в 10-м колене, достигнув совершеннолетия, не только выстаивал очереди за российским гражданством вместе с гражданами Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, Украины и других стран, которые были тоже не прочь обосноваться в Москве и Санкт-Петербурге, Вологде и Череповце, Смоленске и Ногинске.Получить гражданство страны, в которой родились мои предки, было непросто. Вначале я стал обладателем вида на жительство, пройдя через проверку на ВИЧ, туберкулез, содержание следов наркотических веществ в крови и педикулез. И лишь затем мог подавать на гражданство.Борьба за возвращение гражданства страны, ставшей правопреемницей СССР, длилась около 11 месяцев и увенчалась успехом. Не будучи сторонником идей многоженства и «многогражданства», я боролся за выход из белорусского «подданства» 7 месяцев — долго и упорно.И как раз-таки эта схватка была намного тяжелей. Она требовала подтверждения отсутствия ко мне материальных претензий со стороны различных компетентных органов Республики Беларусь, ее банков, так никогда и не переименованного белорусского КГБ, военкомата, физических лиц.В день, когда меня уведомили о том, что я больше не гражданин Республики Беларусь, я понял, что имеют в виду писатели, когда используют речевой оборот «чуть не умер на радостях».Изображение: архив автораИ вот он – главный вопрос!Разве прошла через эту процедуру выхода из украинского гражданства депутат Государственной думы, крымчанка Наталья Владимировна Поклонская, вопросы принадлежности к украинскому государству поднимались не раз. А моряки-рыболовы судна «Норд»? Если да – время для самого серьезного вмешательства дипломатов. Они должны предпринять для защиты россиян все возможное и невозможное при условии, что родственники отыщут и покажут справки, приведенные выше.А если нет?Тогда, с точки зрения украинского законодательства, – это граждане Украины. Таковыми они являются, находясь на территории украинского государства, отмахнуться от существования которого невозможно.Как бы этого не хотелось...