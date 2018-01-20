Самая большая и ценная в мире алмазная шахта планирует существенное расширение

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Минсельхоз РФ представил в Госдуме стратегию стабилизации молочного рынка
Костромская область просит федеральную поддержку для возрождения льноводства
В период весенних полевых работ нужно помочь крестьянам заложить основы будущего урожая
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Социум
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Валерия Лукьянова
Редактор раздела Социум
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