| | Солнце в холодной воде: как выбрать «правильный» желтый
Шоу-Биз и культура

Солнце в холодной воде: как выбрать «правильный» желтый

Аксессуары яичных, янтарных и лимонных оттенков помогут, если пока не хватает теплаЕсли спросить людей на улице, с каким цветом у них ассоциируются радость и счастье, то большинство не раздумывая ответит: с желтым! Действительно, он будто наполнен позитивом, драйвом и энергией. В общем, как раз теми качествами, которых зимой нам так не хватало.
Солнце в холодной воде: как выбрать «правильный» желтый
Желтый идет всемФото: Instagram.com/forever21Желтый цвет в одежде в древние времена был уделом избранных именно благодаря своей яркости. Он сразу выделял человека в толпе.
Солнце в холодной воде: как выбрать «правильный» желтый
Блуза, GUCCIФото: материалы пресс-службТоже хотите подчеркнуть свою индивидуальность? Знайте: желтый идет всем, главное — не прогадать с выбором тона.
Солнце в холодной воде: как выбрать «правильный» желтый
Слиперы, Charlotte OlympiaФото: материалы пресс-службХолодным цветотипам больше подойдут прохладные оттенки этого цвета (грушевый, лимонный и шартрез), а теплым стоит выбирать яичный, янтарный, пшеничный и горчичный.
Солнце в холодной воде: как выбрать «правильный» желтый
Сумка, Christian LouboutinФото: материалы пресс-служб...

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