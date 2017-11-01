Солнце в холодной воде: как выбрать «правильный» желтый

Аксессуары яичных, янтарных и лимонных оттенков помогут, если пока не хватает теплаЕсли спросить людей на улице, с каким цветом у них ассоциируются радость и счастье, то большинство не раздумывая ответит: с желтым! Действительно, он будто наполнен позитивом, драйвом и энергией. В общем, как раз теми качествами, которых зимой нам так не хватало.Желтый идет всемФото: Instagram.com/forever21Желтый цвет в одежде в древние времена был уделом избранных именно благодаря своей яркости. Он сразу выделял человека в толпе.Блуза, GUCCIФото: материалы пресс-службТоже хотите подчеркнуть свою индивидуальность? Знайте: желтый идет всем, главное — не прогадать с выбором тона.Слиперы, Charlotte OlympiaФото: материалы пресс-службХолодным цветотипам больше подойдут прохладные оттенки этого цвета (грушевый, лимонный и шартрез), а теплым стоит выбирать яичный, янтарный, пшеничный и горчичный.Сумка, Christian LouboutinФото: материалы пресс-служб...