Экс-супруг выставил Дайнеко тираном

Музыкант рассказал о кровопролитных конфликтах с певицейПрошлой осенью поклонники узнали о разводе Виктории Дайнеко и Дмитрия Клеймана. Напомним, что пара оформила свои отношения три года назад, а примерно через год у них родилась дочь. По словам экс-супруга исполнительницы, на протяжении всех этих лет она постоянно упрекала его в том, что он мало зарабатывает, при том что прекрасно знала, что выходит замуж за парня, который только начинает свой творческий путь.«Когда каждый день слышишь: „Иди хоть дворником, хоть курьером работай“ — мотивация пропадает, руки опускаются. Это трудно для любого человека, а для творческого — убийство! Меня растоптали как мужчину, как личность! Растоптали мою любовь», — цитируют музыканта 7days.ru. Первое время Дима верил, что Вика ведет себя так из-за гормональных изменений во время беременности, но после рождения дочки напряжение стало лишь нарастать.Однажды, на отдыхе в Черногории, во время очередной ссоры певица облила его горячим чаем. А когда измученный муж озвучил ей предложение о разводе, она оттолкнула его с такой силой, что, поскользнувшись, он разбил голову о дверной косяк. На вопрос, почему он так долго молчал обо всем этом, Клейман заявил, что его терпению пришел конец, когда бывшая жена полностью закрыла доступ к ребенку: «Я больше не могу позвонить ей, даже написать на почту, чтобы договориться о встрече с дочерью»...