Иван Чуйков: «Я из деревни, и это чувствовалось»

Телеведущий рассказал в интервью о том, как подростковые комплексы помогли ему стать звездойВ современном воплощении история телеведущего и шоумена Ивана Чуйкова вполне может показаться сказкой — о том, как деревенский парень из обычной семьи, не имея влиятельных друзей и связей, отправился в столицу учиться на продюсера. При этом он сумел стать не только своим в светской тусовке, но и медийной персоной. Когда-то он предлагал артистов в глянцевые журналы, а теперь журналисты охотятся за ним самим в надежде на откровенное интервью. Ведь Иван харизматичен, обаятелен, красив — да и, как говорят, снова свободен. Подробности — в интервью журналу «Атмосфера».— Иван, расскажите о вашей семье. Что вас подвигло на то, чтобы заняться этой деятельностью?— Предпосылок семейных не было. Я же родился в подмосковной деревне Якимово, мои родители работали на ферме. Не могу сказать, что они совсем не творческие люди, но, наверное, время было такое, что они не смогли реализовать свои креативные идеи и проекты. Нужно было выбирать ту профессию, которая прокормит тебя и твою семью. Знаю, что мама была активисткой, занималась в разных кружках, участвовала в школьных конкурсах, КВН. Они вообще-то городские оба, из Электростали, мама уже в Москве работала, в ЦУМе. Это была папина идея — уехать в деревню, жить на природе, на свежем воздухе — «только мы с тобой, романтика». (Улыбается.) Папа был спорт-сменом. Я смотрел его юношеские фото — их смело можно было бы отправить в какое-нибудь рекламное агентство. Он занимался единоборствами, и у него был такой пресс, что позавидовать можно. Мои знакомые девушки, которые тоже видели папины фото в юности, говорят, что они мою маму понимают. Они бы тоже за таким парнем в деревню поехали.— То есть все было как положено: корова, хозяйство?— Да, огород, хозяйство, утренняя дойка в шесть часов. Сейчас я понимаю, что это очень крутое детство. А когда был маленький и мне приходилось вставать намного раньше своих сверстников, чтобы успеть по дому что-то сделать — кого-то накормить, кого-то подоить, а кого-то порубить, а потом еще топать пешком до школы два километра, то ощущал некий дискомфорт. В старших классах хотелось куда-нибудь сходить с друзьями потусить, а надо было возвращаться домой. Большинство ребят одевались модно, у них уже были гриндерсы, очень актуальные тогда. Родители старались, чтобы мы жили в достатке, но я из деревни, и это чувствовалось. Кроме того, «добрые» люди не стеснялись об этом напоминать. Возможно, потому у меня и возникли комплексы. Но, с другой стороны, они и замотивировали меня доказать всем, чего я на самом деле стою. (Улыбается.) Мне очень нравилось смотреть всякие шоу типа «Фабрики звезд», «Народного артиста». Для меня безусловным авторитетом был Максим Фадеев. И я решил, что стану продюсером, как он. И тогда пожалеет Светка Синявская из пятого «А», что не захотела со мной дружить. (Смеется.) Так что в шестнадцать лет я сказал родителям, что еду в Москву учиться на продюсера.В новом «Шоу выходного дня» Иван попробовал себя в качестве комикаФото: личный архив Ивана Чуйкова— А вы, наверное, даже не представляли, что это за профессия такая?— Конечно, все мои представления были из телевизора: это какой-то дядя, который управляет артистами, кастинги проводит, вокруг него девушки красивые, и на шоу он самый главный. Это не коров доить. (Смеется.) Но я все это затеял не просто так. В старших классах я участвовал во всевозможных конкурсах, смотрах — много мне приходилась выступать на сцене. Почему-то я был уверен, что у меня получится. В Москве я отдал документы в Институт культуры и искусств (именно там я нашел факультет, где обучали на продюсера). Было всего три бюджетных места. Но я поступил каким-то чудом.— Насколько ваши представления о шоу-бизнесе соответствовали реальности?— Все представления о шоу-бизнесе были почерпнуты из сериалов и реалити-шоу, еще я читал разные молодежные журналы типа «Молотка». Все говорили, что просто так туда не попасть, карьера делается через постель. Так вот, я своим примером доказал, что это не так. В продюсерском центре Максима Фадеева я узнал кухню шоу-бизнеса изнутри: как строится общение с артистами, организовываются концерты, вечеринки.— Подождите, а как вообще выпускник может попасть в Продюсерский центр Фадеева? Разве это просто?— О, это отдельная история. Сейчас бы, наверное, у меня наглости не хватило так поступить. Я понимал: мне нужна практика в хорошем профессиональном продюсерском центре. Куда пойти? Конечно же, к Максиму Фадееву. Я обожал его проекты, Лена Темникова вообще казалась мне идеалом женщины! На сайте у них я нашел номер телефона. Позвонил, представился заместителем заведующего кафедрой культурно-досуговой деятельности Института культуры и искусств. Сказал: «У нас есть замечательный студент, очень способный, талантливый, который просто мечтает пройти практику у вас». Они ответили: «Спасибо, нам никто не нужен». Но я настаивал: «Он очень хочет у вас работать, и ему даже не надо платить деньги». «Ладно, пусть приходит». Ну вот я и пришел. (Смеется.) В итоге три месяца я заполнял анкеты на визы, подавал кофе, ездил на склад за реквизитом. Но я же пришел не за деньгами, а за опытом. Помню, я так кайфовал, что привез эти стулья из Мытищ для съемок клипа группы «Серебро». И сама Лена Темникова ко мне подошла и сказала: «Спасибо, Ваня!» Вау! А я думал, она вообще не знает, как меня зовут. (Смеется.) Постепенно меня стали привлекать к менеджерской работе. Помню, ездил на концерты с Пьером Нарциссом, Наташей Глюк’oZой, Юлей Савичевой. А потом так случилось, что пиар-директор Глюк’oZы уволился и предложили меня на эту должность. Это было очень круто! Да еще к такой известной артистке, как Наташа. Да, у меня уже имелся кое-какой опыт, связи с журналами, но все равно это был огромный шаг вверх по карьерной лестнице. Мы с Наташей обсудили наш путь… Кстати, помните, мы делали большой материал с обложкой в «Атмосферу» — Наташа дала эксклюзивное интервью, она ждала появления на свет дочери Верочки.— Видите, какой поворот судьбы! А теперь мы берем интервью у вас…— Да, именно в тот период я убедился, что не хочу находиться за кадром, хочу продюсировать сам себя. Около года мы поработали с Наташей, и я уволился.— Она огорчилась?— Ну как вам сказать? (Смеется.) Я был молодым парнем двадцати одного года, Наташа — артистка с именем. К тому же она ждала ребенка. Я был еще неопытен в общении с женщинами, особенно когда они находятся в положении. Многие моменты мне до сих пор непонятны. Были у нас и разногласия, и конфликтные ситуации. Но я очень благодарен Глюк’oZе за терпение. Расстались мы достаточно хорошо. Уже позже, когда я начал работать на музыкальном канале, мы встречались с Наташей и даже вели вместе некоторые мероприятия. Вспоминали тот период нашего сотрудничества с улыбкой. В общем, закалку хорошую мне дал Продюсерский центр Максима Фадеева.Оказавшись на одной сцене с кумиром Александром Анатольевичем, телеведущий испытал легкий стрессФото: пресс-служба телеканала СТС— В какой момент вы почувствовали, что к вам пришел успех?— Я до сих пор боюсь себе в этом признаться. Мне все кажется, что я чего-то недоделал, очень критично к себе отношусь. Но при этом и позволяю себе наслаждаться некоторыми своими достижениями. Например, когда меня взяли работать на RU.TV, я неделю пребывал в неописуемом восторге, эйфории. Я на музыкальном канале веду прямые эфиры! Мне тогда писало очень много ребят, моих поклонников. Примерно год я был доволен собой, но потом пришло понимание, что теперь надо ставить перед собой новые цели. В тот момент ушли мои комплексы, я понял, что уже не нужно никому ничего доказывать. У меня была детская мечта: я хотел купить кабриолет. Понимал, что это очень непрактично — в Москве короткое лето, вряд ли я буду часто пользоваться такой машиной. Но тем не менее купил ее. Приехал в родную деревню и лихо подкатил к магазину «Мельница», где обычно собиралась вся наша компания. Они сказали: «О, прикольно, чувак, а мы тебя по телику видели». Ну и все. Галочки поставил. (Смеется.) А дальше что? Надо развиваться профессионально. Я далеко не идеален, стоит еще работать с речью, учиться лучше общаться перед камерой, подавать информацию. Я записался на разные курсы, прямо-таки нагрузил себя.— А следующей ступенькой стало шоу на телеканале «Россия», которое вы вели с другим вашим кумиром — Александром Анатольевичем?— Да, и сначала это был невероятный стресс для меня: федеральный канал, мы ведем наше шоу, мы соведущие, то есть я — и на равных с Анатольичем. Конечно, я волновался: вдруг буду выглядеть непрофессионально, недотяну до его уровня. И надо отдать должное Александру, потому что он дал мне многое, раскрывал какие-то секреты, очень помогал и подбадривал. Вообще я думаю, все, что случается в нашей жизни, происходит именно тогда, когда мы к этому готовы.— Сейчас вы стали ведущим «Шоу выходного дня» на СТС. Это новый формат для вас?— Да, в этом формате я никогда не работал, я не юморист и шутить, мне кажется, не умею. Признаться, был от предложения телеканала в шоке, потому что считал, что им не подойду. По сравнению со мной все остальные участники — просто титаны юмора. Но, с другой стороны, это был и вызов — сделать то, чего я еще не умею. От меня никогда не ждали юмора. А тут помимо того, что я ведущий и делаю подводки к номерам, мне нужно еще и свой стендап записать. Первое время, когда мы прокатывали шоу на репетиции на зрителях, мне казалось, что у меня совсем не смешно получается. Первые две шутки — реакция зала ноль. «Ну все, — думаю, — уволят меня, уеду за границу, стану буддистом». (Смеется.) А потом как-то расслабился, и третья шутка, которая реально была смешная и для меня, вызвала ответную реакцию зала. Так вот в чем суть! Не надо кого-то из себя изображать, старать-ся быть похожим на каких-то известных юмористов. Нужно попробовать себя найти. Кстати, сейчас редакторы отмечают, что я и в обычной жизни стал прикольнее шутить. Наверное, просто ушло волнение.Позанимавшись в школе актерского мастерства, Чуйков обнаружил и темные стороны своей натурыФото: личный архив Ивана Чуйкова— Какие у вас эмоции после эфира, есть ощущение энергозатрат? По-моему, вы как батарейка самозаряжающаяся.— Да, надо мной прикалываются: наверное, тебя в детстве мама в кокаин уронила? (Смеется.) Ребята, я из деревни, у нас не было денег на наркотики. Мне нравятся съемки этого шоу потому, что есть контакт со зрителем, от которого подзаряжаешься. А на RU.TV я работал на камеру и такой отдачи не получал. Я вообще до этого думал, что уйду с телевидения, буду вести свой блог, например. А тут был приятно удивлен: вся съемочная команда — люди заряженные, готовые работать сутками. Мы уже даже несколько раз встречались просто так, чтобы вместе потусить. И это очень приятно — у меня будто появилась новая семья.— Что скажете про собственный выходной? Как проводите свободное время?— У меня очень много съемок, мероприятий, я веду концерты, корпоративы. Когда выпадает свободный день, очень удивляюсь: что, мне действительно ничего не надо делать? (Смеется.) Если я планирую выходные заранее, то обычно стараюсь уехать куда-нибудь на три дня, в ближайшие страны за границу или Подмосковье. А если это спонтанный выходной, у меня есть несколько беспроигрышных вариантов. Я читаю книгу вслух — совмещаю приятное с полезным: отрабатываю технику речи. Встречаюсь с друзьями — это тоже дает положительный заряд энергии. Ну или сплю — это прямо лайфхак для любого человека, который много работает. Утром ты такой счастливый и бодрый!— Вы очень активно ведете Инстаграм. Поддались общей моде или вам самому это интересно?— Сначала я просто так его вел, выкладывал какие-то забавные фото, рассказывал истории из жизни. Кому-то нравилось, кому-то нет. Потом мне подали идею, что надо увеличивать число подписчиков, коммерциализировать свой Инстаграм. Слушайте, ну а почему нет? Мне есть чем поделиться. Хотя я не особо заморачиваюсь по поводу обработки фото, не стремлюсь к тому, чтобы моя страница была выдержана в единой цветовой гамме. Но мне нравится что-то рассказывать подписчикам, затрагивать важные для меня темы, задавать вопросы. Когда я начал учиться актерскому мастерству в Школе Германа Седакова, то постепенно стал раскрывать свою психофизику, постигать свой внутренний мир. И некоторые вещи оказались пугающими. Наверное, все мы боимся этой темной стороны своей личности. Я удивился, сколько людей меня поняли и были благодарны, что я поделился с ними своими переживаниями.Встречи с друзьями дают заряд положительной энергииФото: личный архив Ивана Чуйкова— Что же это за темная сторона?— Я понял, что во мне есть агрессивность, злость. Раньше мне казалось, я не должен проявлять их по отношению к другим. Сам себе не нравился в такие моменты. Сейчас я лучше понимаю, почему возникает эта агрессия, научился управлять своими эмоциями. И я могу позволить себе сказать человеку правду. Не орать на него, не ругаться, а просто донести свою мысль.— Вы согласны с тем, что лучший способ узнать себя — это близкие отношения с кем-то, любовь?— Не могу сказать, что он лучший, но очень действенный. Совместная жизнь — это очень серьезная проверка. И пройдя ее, можно не только многое о себе узнать, но и о своих чувствах. Есть один очень классный тест, когда вы с партнером садитесь и пишете свои определения основополагающих ценностей: что для вас означает любовь, религия, семья, дети.— Неужели вы так делали?— Да. И кажется, что вроде все очевидно. А потом ты читаешь ответы своей половинки и понимаешь, что у вас разные взгляды на основополагающие вещи. Что-то совпадает, что-то нет.— Вы, кстати, никогда не говорили о личной жизни. Были ли серьезные, длительные отношения?— Да, недавно закончились отношения, которые длились три года. До этого тоже достаточно долго встречался с девушкой. Не рассказываю об этом потому, что, во-первых, мои подруги — персоны медийные, известные. Во-вторых, не вижу в этом смысла. Зачем? Кичиться тем, что у меня такая девушка, артистка? Мне кажется правильнее, если ты заинтересуешь людей своим творчеством, а не тем, с кем, где и как ты спишь. Мои родители знают ее, мои друзья знают. Но выкладывать фото наших совместных завтраков в Инстаграме — зачем?Иногда в "Инстаграме" Ивана появляются фото симпатичных девушекФото: личный архив Ивана Чуйкова— А появиться вместе на вручении премии «Самая стильная пара»? Поклонники такие вещи любят.— Я задавал себе подобные вопросы. На мой взгляд, это будет возможно, если мы поженимся. Тогда я представлю свою избранницу миру: вот я уже не холостяк, мы вместе. И если нас куда-то номинируют, то ради бога. Возможно, для кого-то это станет хорошей мотивацией. Вообще, я противник беспорядочных половых связей. Прошел через это в студенчестве, а сейчас не хочется тратить свое время на спонтанные встречи.— Как это возможно — три года вы были вместе и никто об этом не знал?— Кто-то знал, мы не скрывались, но и не афишировали отношения. Некоторые издания предлагали сделать эксклюзивное интервью, но мы оба не чувствовали в этом необходимости. Я могу говорить о себе: своих вкусах, предпочтениях в еде, рассказать, какую музыку люблю, даже могу порассуждать на тему, какие девушки мне нравятся. (Смеется.)— То есть этот порог «любовь живет три года» вам пока не удалось преодолеть.— Пока да. Три года — большой срок, когда ты максимально раскрываешься сам и узнаешь другого человека. И лучше честно сказать, что дальше вам не по пути, чем обманывать себя, ее, убеждая, что принимаешь ее такой, как есть. Взрыв все равно произойдет, и будет намного больнее, если на тот момент у вас уже будет семья, появятся дети. Мне не нравится смотреть, когда люди разводятся, дети оказываются меж двух огней, а родители смачно обсуждают в прессе подробности своего разрыва. При этом не могу сказать, что мы расстались плохо, нет, мы остаемся близкими людьми, я связан с нею и буду поддерживать ее всегда. Знаю, что и с ее стороны найду такую же поддержку. Это очень родной для меня человек. Да, у нас не получилось дальше развивать отношения в семью, но я рад, что мы смогли друг другу в этом честно признаться.— Мне кажется, мы стали инфантильнее. Наши родители уже в двадцать лет создавали семьи.— Мир меняется, и меняются устои. Мне кажется, сейчас люди должны четко понимать, для чего им создавать семью. Мотивация: потому что так делают все — не работает. Я пока не осознаю, для чего мне нужны дети. Потому что пора и надо хватать первую попавшуюся девушку? Это глупо. Потому что я боюсь одинокой старости? Звучит как-то эгоистично. Наверное, если рядом будет человек, в котором я уверен, это случится. Но пока его нет даже близко.Хорошую спортивную форму в магазине не купишьФото: личный архив Ивана Чуйкова— Наверное, семья — это переход через собственный эгоизм.— Да, для меня любовь — это когда ты отдаешь и жертвуешь собой. Пока я практикуюсь на своих домашних. У меня есть старшие брат и сестра, у них семьи, дети. Я общаюсь с племянницами, еще я крестный сына моего друга. Я несу ответственность и перед своими родителями… Пройден тот этап, когда я был птенцом, выпорхнувшим из гнезда, чтобы строить свою взрослую жизнь. Теперь я перешел в разряд молодого мужчины, который осознает, что должен помогать своим родным и заботиться о них. Надеюсь, что в ближайшем будущем смогу применить свой опыт и в собственной семье. Но загадывать ничего не хочу.— Как вы считаете, лучше, когда избранник из твоей сферы?— Я часто задавал себе этот вопрос. Тем более сейчас, когда я снова свободен. (Улыбается.) Наверное, вам проще понять друг друга, если вы оба люди творческой профессии. Артист поймет, как сильно ты затрачиваешься во время эфиров, съемок. У меня были сложности с этим давно. Моя девушка реально обижалась: «Что это ты устал? С микрофоном стоять?» А это сложно физически, морально, опустошение происходит. Ну а человеку творческому можно объяснить, что тебе иногда надо побыть одному. Или уехать на съемки на неделю. И что там, возможно, придется общаться с другими девушками, даже флиртовать. Это вопрос доверия. Вот как мужья актрис выдерживают, видя, что их жена на экране занимается любовью с другим мужчиной! Недавно у меня были съемки в одном фильме, где, по сюжету, я постоянно изменяю своей девушке. И у меня там постельные сцены… Первый раз я такое делал. Это очень странно. (Смеется.) И я представил, что, если бы такое могла увидеть моя девушка, ей, наверное, было бы неприятно.— А вы ревнивы?— Да, очень. Но я над этим работаю. Ревность возникает из-за неуверенности. Когда человеку доверяешь, она уходит. Могу сказать, что за последний год я сделал большие успехи в этом направлении...