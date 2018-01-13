Волочкова чуть не утонула, пытаясь удивить подписчиков

Балерину раскритиковали за пробелы в географии42-летняя звезда светских хроник Анастасия Волочкова продолжает провоцировать пользователей Сети, один за другим выкладывая на своей странице «Инстаграма» все более откровенные фото и видео с отдыха в Таиланде.Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)4 Апр 2018 в 7:02 PDTВо время съемки одного из роликов танцовщица едва не утонула, о чем сообщила в подписи к публикации. «Чуть не утонула в волнах океана», — подписала артистка пост, что сразу же вызвало бурю негодования у комментаторов. «Территорию острова Пхукет омывает никакой не океан, а Андаманское море», — упрекнули Анастасию фолловеры...