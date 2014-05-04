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США намерены ввести санкции против российских олигархов

США намерены ввести санкции против российских олигархов
Меры затронут от шести до десяти российских олигархов.

Уже на этой неделе Вашингтон может объявить о новых санкциях по делу о «вмешательстве» России в выборы президента США в 2016 году, передает агентство Bloomberg.

Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на rusjev.net.

Отмечается, что меры затронут от шести до десяти российских олигархов, в том числе включенных в «кремлевский доклад» Минфина США и связанных с властями России.

Имена бизнесменов, которые могут быть затронуты санкциями, не называются.

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Ранее телеканал Fox News, ссылаясь на высокопоставленного чиновника Белого дома, сообщал, что над новыми мерами думает администрация президента США Дональда Трампа в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Тогда не называлось, сколько именно российских бизнесменов могут попасть под американские санкции...

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