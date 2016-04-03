Граница Грузии все еще не разминирована: стало известно, кто ставит палки в колеса

Часть работ нельзя сделать без Азербайджана, а власти активно препятствуют работам.
Власти Азербайджана препятствуют разминированию границы Грузии. Об этом сообщает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на aspekty.
«В часе езды от Тбилиси, на границе с Азербайджаном, всего в паре сотен метров от крупного села находится минное поле. Мины лежат там уже более 25 лет — со времен активной фазы войны в Карабахе. Власти Грузии не спешат очищать от мин собственную территорию, так как соседний Азербайджан – против. За все эти годы здесь произошло 18 инцидентов – семь человек погибли и несколько были ранены. До сих пор мины остаются опасными для более чем четырех тысяч жителей сел Кирач-Муганло, Качаган и Текали. Здесь живут люди, покалеченные минами. Местные жители постоянно боятся за своих детей и свой скот», — отмечает источник.
Мины у села Кирач-Муганло появились с 1991 года. Заминировал эту территорию Азербайджан – этого не опровергает бывший заместитель министра обороны Азербайджана Иса Садыгов. «То, что Азербайджан заминировал нашу территорию, я узнал случайно, — рассказывает бывший высокопоставленный чиновник министерства обороны Грузии, — как-то утром мне позвонили и сказали, что в Грузию заехал азербайджанский танк. Потом оказалось, что так происходит часто». Источник JAMnews поясняет, что время от времени азербайджанские военные переходили границу, чтобы проверить, на месте ли мины – несмотря на то, что это территория Грузии, на самом деле там распоряжается Азербайджан. Бывший чиновник говорит, что именно Азербайджан не хочет разминирования этой территории: «Когда я спросил, почему они не минируют территорию со своей стороны, мне ответили, что согласно обязательствам в рамках мирного процесса, они не имеют на это права. А с нашей стороны на это закрываем глаза».
Факт пересечения грузинской границы азербайджанской военной техникой подтверждают и сотрудники британской организации по разминированию HALO TRUST. Шестого июля 2015 года HALO TRUST получила разрешение на работы по техническому обследованию в районе Красного моста от координирующего органа гуманитарного разминирования в Грузии — научно-технического центра «Дельта», находящегося в подчинении министерства обороны Грузии. Это разрешение предусматривало установление площади минного поля и типов заложенных мин. Однако, несмотря на разрешение, организация вынуждена была отказаться от проведения работ.
В 2016 году местные жители нашли мину в восьмистах метрах от нее и сообщили HALO TRUST, организация обратилась к пограничной полиции и мину обезвредили. Однако разрешения на обследование и зачистку этого места организация не получила. Министерство обороны Грузии в официальном письме в адрес HALO TRUST отметило, что работы на границе должны быть прекращены до принятия окончательного решения. Официально ведомство не называет причин. Однако представители власти в личных беседах с сотрудниками организации говорят, что этот вопрос Тбилиси намерен сначала обсудить с Баку.
Истории о том, что азербайджанские пограничники время от времени переходят границу, рассказывают жители села Кирач-Муганло. «Не только я их видел, спросите кого угодно в деревне, — говорит Мамиш Мусаев, — Иногда они забирают у нас скот. Один раз у меня украли 35 овец. Я жаловался грузинским пограничникам, полиции, но никто мне их не вернул».
Иса Садыгов был заместителем министра обороны Азербайджана в 1992 году. Он говорит, что карта заминированных территорий хранится в министерстве национальной безопасности Азербайджана. «Без согласия Азербайджана очистить эту территорию от мин Грузия не сможет. Именно азербайджанская сторона должна принимать в этом участие», — говорит Садыгов.
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Всего в общей сложности заминировано 2,2 миллиона квадратных метров. Для очистки территории нужно два-три года и три миллиона долларов. В случае согласия грузинского правительства, организация обратится к различным донорам и постарается получить необходимое финансирование от правительств Японии, США или других стран-друзей Грузии.
Между тем, нежелание Азербайджана разминировать приграничные территории может объясняться другими причинами. «Эта приграничная полоса является предметом торга между Азербайджаном и Грузией. Не стоит забывать, что демаркация границы между двумя странами не завершена, и между ними остаются спорные территории. Может быть, Азербайджан использует этот факт, чтобы надавить на Грузию», — сказал Иса Садыгов...