В Финляндии мужчина впервые родил ребенка

В Финляндии зафиксирован первый случай, когда ребенка родил отец.По информации информагентства Lannen Media, роды должны были состояться в первой половине марта, однако ребенок появился на свет на несколько недель позже, пишет Yle.Молодой отец при рождении был женщиной, однако прошел через процедуру изменения пола и в позапрошлом году получил удостоверение личности мужчины.Он решил прервать гормональную терапию, чтобы попытаться завести ребенка вместе со своим партнером. По словам отца, беременность прошла без проблем.«Вес новорожденного — почти 4 килограмма, рост — 53 сантиметра. Несколько последних недель были сложными: тогда чувство юмора начало иссякать. Однако роды прошли хорошо», — рассказал мужчина.Родители рассказали в интервью Lannen Media, что они столкнулись с бюрократическими преградами в больнице и в предродовой консультации.Медицинские электронные системы не хотели признавать ситуацию, при которой у человека, который ждет ребенка, установленный социальный идентификационный номер мужчины.Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий...