| | Новый BMW M5 примерил «наряды» M Performance
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Новый BMW M5 примерил «наряды» M Performance

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Немецкая компания BMW официально представила «заряженный» седан выпустила M5 нового поколения, оснащённый дополнительными аксессуарами M Performance, благодаря которым у высокопроизводительного автомобиля улучшается общий визуальный эффект.
Новый BMW M5 примерил «наряды» M Performance

«Заряженный» седан BMW M5 M Performance
BMW
Так, в оснащение «заряженного» седана BMW M5 M Performance имеется новый карбоновый передний спойлер, фирменные трехцветные полоски, пересмотренная решётка радиатора с карбоновой отделкой, карбоновые корпуса наружных зеркал заднего вида, карбоновый задний спойлер.

Помимо этого, баварский супер-седан может похвастаться карбоновым задним аэродинамическим диффузором, а также модифицированной выхлопной системой с патрубками из углеродного волокна. К некоторому сожалению, пакет дополнительных спортивных аксессуаров M Performance не приносит с собой какие-либо улучшения производительности.
Новый BMW M5 примерил «наряды» M Performance

«Заряженный» седан BMW M5 M Performance
Фото: BMW


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Новый BMW M5 примерил «наряды» M Performance

«Заряженный» седан BMW M5 M Performance
Фото: BMW
Новый BMW M5 примерил «наряды» M Performance

«Заряженный» седан BMW M5 M Performance
Фото: BMW
Хотя, зачем они нужны! Напомним, что в моторном отсеке «заряженного» BMW M5 нового поколения располагается модернизированный двигатель 4.4 V8 твин-турбо. Отдача этого мотора – 600 лошадиных сил. Крутящий момент – 750 Нм. Отметим, что в версии M Performance моторный отсек автомобиля также получает обширное карбоновое «лечение».
Новый BMW M5 примерил «наряды» M Performance

«Заряженный» седан BMW M5 M Performance
Фото: BMW
Новый BMW M5 примерил «наряды» M Performance

«Заряженный» седан BMW M5 M Performance
Фото: BMW
Новый BMW M5 примерил «наряды» M Performance

«Заряженный» седан BMW M5 M Performance
Фото: BMW
Новый BMW M5 примерил «наряды» M Performance

«Заряженный» седан BMW M5 M Performance
Фото: BMW
Кроме этого, в оснащение 600-сильной 4-дверной модели BMW M5 нового поколения входит автоматическая коробка передач с восемью скоростями и фирменная система полного привода. Спринт с нуля до первой сотни автомобиль делает за 3,2 секунды, а его максимальная скорость может достигать 189 миль в час (304 км/ч) с пакетом M Driver.
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