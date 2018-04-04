Илья Яббаров рассказал о конфликте с Сашей Гобозовым

Произошел конфликт между Гобозовым и мной. Я лично конфликт никакой не создавал, но Саша агрессивно отреагировал на заселение наших мам. Его никто не собирался выселять, я не понимаю? почему от него идет такая агрессия, может быть у него что-то не ладится в отношениях, как ему хотелось бы. Все спрашивают, как мы будем общаться дальше? Абсолютно так же как и общались, только теперь на уровне участников телепроекта «Дом 2», не более того. У меня язык не отсохнет поздороваться, но естественно, я сделал выводы о человеке. Я не ожидал, что взрослый человек будет нести такую ерунду, ходить к коллективу и т д. Здоровый мужик, а ведет себя, как минимум неправильно. Он мог подойти ко мне и сказать, что думает по этому поводу, а бегать к коллективу и что-то там рассказывать это неправильно. Но я его в этом не упрекаю, это его жизнь, пускай ей и живет, а я живу своей. Если меня обсуждают, то наверно я вызываю такую бурю эмоций, что мне уделяют столько внимания. Мне вообще очень приятно, что обо мне говорят. Если люди говорят, значит мою жизнь обсуждать интересно. Я не против, пусть обсуждают, я только рад....