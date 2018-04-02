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Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
Дорогая справка
Результаты выборов в Переяславском районе
Политика
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Эксперт: Мать Собчак симулирует работу сенатором
Зеленые выберут своего кандидата на праймериз в Москве
Экономика
Приватбанк вернул НБУ 2,3 миллиарда гривен "рефинанса"
Банки заставят жестче следить за наличкой
В интернете устроили распродажу курток с мэром Киева
Монетизация льгот: власти объяснили, как украинцы будут тратить деньги без ограничений
Защита прав предпринимателей: Порошенко требует принятие закона о Бюро финбезопасности
События
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Половину подтопленных в Хомутово Иркутского района участков осушили
В Омске из-за повреждения самолета задержан рейс на Москву
Беглеца из Узбекистана задержали под Алматы
Житель Якутии убил приятелей за насмешки про маленький рост
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Жители Хабаровского края выйдут на большую уборку 21 апреля
В Японии умер режиссер "Могилы светлячков" Исао Такахата
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Киевские Ведомости
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| Стало известно, каким образом Ольга Рапунцель готовилась к выписке из роддома
Шоу-Биз и культура
Стало известно, каким образом Ольга Рапунцель готовилась к выписке из роддома
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Анатолий Карпенко
Редактор раздела Шоу-Биз и культура
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