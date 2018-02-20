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Шоу-Биз и культура

Анастасия Лисова всегда находит, чем заняться

Анастасия Лисова всегда находит, чем заняться
Девочки, у вас не бывает такое, когда вроде бы все дела переделала, дома чистенько, убрано, да ещё вкусняшку какую-нибудь приготовила, все сыты, довольны, спокойны, да еще ребёночек спит, и тут вы понимаете, что есть свободное время расслабится и почитать какую-нибудь книжку, к примеру, а у Вас это не получается делать, руки чешутся что-нибудь поделать? Вот у меня в такие редкие моменты, когда нужно тупо расслабиться и отдохнуть, такое ощущение, что я школу прогуливаю, честно. Поэтому дела находятся всегда. У вас бывает такое? Или только у меня шило в одном месте?
[Автор: Анастасия Лисова]
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