Анастасия Лисова всегда находит, чем заняться

Девочки, у вас не бывает такое, когда вроде бы все дела переделала, дома чистенько, убрано, да ещё вкусняшку какую-нибудь приготовила, все сыты, довольны, спокойны, да еще ребёночек спит, и тут вы понимаете, что есть свободное время расслабится и почитать какую-нибудь книжку, к примеру, а у Вас это не получается делать, руки чешутся что-нибудь поделать? Вот у меня в такие редкие моменты, когда нужно тупо расслабиться и отдохнуть, такое ощущение, что я школу прогуливаю, честно. Поэтому дела находятся всегда. У вас бывает такое? Или только у меня шило в одном месте?...