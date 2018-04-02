| | Давид Анташвили не знает, нужны ли ему вновь отношения с Викой Борисевич
Шоу-Биз и культура

Давид Анташвили не знает, нужны ли ему вновь отношения с Викой Борисевич

Давид Анташвили не знает, нужны ли ему вновь отношения с Викой Борисевич
Мы сейчас с Викой налаживаем общение. В последнее время у нас происходит так, что мы либо нормально разговариваем, либо плохо. И для того, чтобы снизить градус негативного общения, я решил как-то на дружбе пытаться отпустить ситуацию. У нас просто общение — никто другого ни к чему не обязывает, мы не флиртуем, а просто как приятели… Но шанс есть всегда — это непредсказуемая вещь. Сколько бы я раз говорил, что нет шансов, я понимаю, что, возможно, есть. То меня что-то подкидывает, то что-то меня приземляет. Такими волнами у меня чувства.

У Вики сейчас правильное поведение, потому что она ко мне через дружбу заходит. И пару раз срабатывало. Но среди девушек вокруг я не вижу той самой, с которой бы хотел построить отношения. Насчет Вики — головой я понимаю, что она не совсем тот человек, который нужен мне. Но какие-то проблески проявляются.
[Автор: Давид Анташвили]
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