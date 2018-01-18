Юля Ефременкова очень ответственно относится к материнству

После ток-шоу многие «мамаши» написали мне в личку в защиту Шевы: «Роди, потом говорить будешь». Так вот, милые мои, это моя позиция и мои убеждения! Ребенка Вы рожаете для себя и воспитывать и давать ему свою Любовь входит в ваши обязанности! Как у матери может не болеть сердце, когда она не рядом со своим малышом? Не видит самые важные моменты его жизни, не может дать ему свою Любовь, заботу, материнское тепло! Никогда не пойму, как можно оставить свою малютку, и променять ребёнка на мужиков! Такие матери для меня кукушки! И не надо мне писать, что я не права! Это мои убеждения!!! И я не говорю про ситуации, где женщина работает, а помогает сидеть с ребёнком бабушка или няня. Я говорю про женщин, которые оставляют своих деток и занимаются устройством своей жизни!...