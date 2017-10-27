Дарья Пынзарь стала больше ценить красоту природы

Помню раньше высшим удовольствием для меня была урбанизация, красивые рестораны и магазины. Видимо это из-за того, что я из маленького города и даже поход в макдональдс, которого у нас в Балаково не было, для меня был праздником, когда приехала в первый раз в Москву, туда побежала первым делом. Сейчас я в это не могу поверить. Природа, закаты, рассветы, горы, реки, леса, поля Даже самый маленький цветочек - вот он рай! Вот оно истинное удовольствие для души. Я хочу творить, дышать, рисовать, танцевать, я заряжаюсь....