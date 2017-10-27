| | Дарья Пынзарь стала больше ценить красоту природы
Шоу-Биз и культура

Дарья Пынзарь стала больше ценить красоту природы

Дарья Пынзарь стала больше ценить красоту природы
Помню раньше высшим удовольствием для меня была урбанизация, красивые рестораны и магазины. Видимо это из-за того, что я из маленького города и даже поход в макдональдс, которого у нас в Балаково не было, для меня был праздником, когда приехала в первый раз в Москву, туда побежала первым делом. Сейчас я в это не могу поверить. Природа, закаты, рассветы, горы, реки, леса, поля Даже самый маленький цветочек - вот он рай! Вот оно истинное удовольствие для души. Я хочу творить, дышать, рисовать, танцевать, я заряжаюсь.
[Автор: Дарья Пынзарь]
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